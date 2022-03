Oberfranken: Personalmangel wegen "explodierenden" Corona-Zahlen

"Die Zahlen explodieren", sagt Henrik Schödel. Zwar registriere man kaum schwere Verläufe, aber die schiere Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus mache den Schulen zu schaffen, so der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV).

Weil wegen zahlreicher Ansteckungen derzeit viele Lehrer in Oberfrankens Schulen fehlten, würden beispielsweise in Stadt und Landkreis Hof von einer Lehrkraft gleich mehrere Klassen parallel unterrichtet. Andernorts ende der Unterricht mangels Lehrern früher oder beginne später. "Das Lehrpersonal reicht hinten und vorne nicht aus", sagt Schödel.

600 Lehrer wegen Corona nicht im Einsatz

Gerade ältere Pädagogen hätten Angst vor weiteren Lockerungen, beispielsweise dem Fallen der Maskenpflicht im Unterricht. Bei oft bis zu 28 Kindern in einer Klasse steige das Risiko, sich zu infizieren teils enorm. Lehrer von Erst- oder Zweitklässlern hingegen würden sich freuen, wenn die Maskenpflicht im Unterricht falle. Gerade dort, wo es um das Erlernen von Sprache gehe, sei die Mimik wichtig. Kinder, die Deutsch als Fremdsprache lernten, litten unter der Maskenpflicht besonders, sagt Schödel.

Über alle Schularten hinweg sind derzeit rund 4,42 Prozent der Lehrkräfte wegen positiver Corona-Tests oder Quarantänemaßnahmen nicht im Einsatz, teilt die Regierung von Oberfranken auf BR-Anfrage mit. Von knapp 14.000 Lehrkräften sind das rund 600 Personen. Die Regierung geht davon aus, dass sich steigende Inzidenzen in der Regel immer auch auf die Lehrerschaft niederschlagen.

Ärzte und Pflegekräfte infiziert und in Quarantäne

Angespannte Lage auch in den Kliniken der Region: 125 Patienten mit einer Corona-Infektion befinden sich beispielsweise derzeit in den Krankenhäusern der Regiomed-Gruppe. Zum Vergleich: Noch Ende Januar waren es 28. Und auch unter Ärzten und Pflegekräften ist der Anteil derer, die wegen einer Infektion oder Quarantäneanordnung nicht zur Verfügung stehen hoch.

Mehr als 120 Mitarbeiter fehlten am Montag alleine im Klinikum Coburg. Planbare Operationen werden dort auch weiterhin verschoben. Kommt es zu einer Lockung der Corona-Schutzmaßnahmen seitens der Politik, rechnet die Konzernführung mit einer weiteren Zunahme der Infektionsfälle und weiteren Ausfällen beim Personal.

In Klinikum Bayreuth ist die Zahl der Corona-Patienten im Vergleich zu den Vormonaten unverändert bei rund 60 bis 70. Einen deutlichen Anstieg habe es dagegen bei den Corona-Fällen unter Mitarbeitenden gegeben. Am Dienstag sind laut Klinikum rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgefallen, die meisten wegen einer Corona-Infektion oder Quarantänemaßnahmen.

Bäder und Verkehrsbetriebe schränken Angebot ein

Mehrere Corona-bedingte Ausfälle in der Belegschaft sind auch der Grund dafür, dass das Bayreuther Stadtbad seinen Betrieb derzeit einschränken muss. Montags bleibe das Bad vorerst geschlossen heißt es. Die restlichen Wochentage öffne es erst am späten Nachmittag. Eine Badeaufsicht könne andernfalls nicht immer garantiert werden, so die Stadtwerke, die das Bad betreiben. Allgemein sei die Lage bei den Stadtwerken aufgrund vieler Infizierter und in Quarantäne befindlicher Mitarbeiter angespannt.

Nachdem erst vor Wochen in Bayreuth wie auch in Bamberg mangels Busfahrern einzelne Verbindungen nicht mehr aufrechterhalten werden konnten, sei man gerade erst wieder zum Regelbetrieb zurückgekehrt. "Jetzt erwischt es uns bei den Bädern", sagt Stadtwerke-Sprecher Jan Koch. Ein Grund dafür könne auch der derzeit moderate Anstieg der Besucherzahlen sein. Auch bei den Vorbereitungen auf die Freibadsaison bremsten Infektionen unter Mitarbeitern die Stadtwerke derzeit aus.

Ämtern und Behörden fehlen Mitarbeiter

Und auch viele weitere Projekte stocken, weil die Behörden mit hohen Infektionszahlen in ihren Reihen zu kämpfen haben. So hat die Stadtverwaltung in Forchheim vergangene Woche gemeldet, dass Ämter und Referate wegen vieler Personalausfälle flächendeckend stark unterbesetzt seien. Ein geregelter Arbeitsablauf sei vielerorts nicht mehr möglich. Es werde zunehmend schwierig allen Wünschen und Anregungen aus der Bevölkerung nachzukommen, so der Forchheimer Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD).

Inzidenzwert über 2.000: Kontaktnachverfolgung eingestellt

Weil die Inzidenz den Wert 2.000 überschritten hat, hat der Landkreis Kulmbach bereits die Kontaktnachverfolgung eingestellt. Teilweise kämen täglich mehr als 300 neue Corona-Fälle hinzu. Da auch die Flüchtlingskrise infolge des Krieges in der Ukraine das Personal beanspruche, konzentriere man sich künftig auf die Betreuung der Positivfälle, heißt es aus dem Landratsamt.