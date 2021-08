Oberfranken nur wenig vom GDL-Streik betroffen

Trotz des Lokführer-Streiks läuft der Zugverkehr in großen Teilen Oberfrankens weitgehend normal. Denn vor allem im östlichen Oberfranken werden zahlreiche Verbindungen von privaten Bahnunternehmen betrieben, wie etwa "Alex" oder "Agilis", deren Mitarbeiter vom Streik nicht betroffen sind. In anderen Teilen Bayerns dagegen gibt es auch heute etliche Zugausfälle.

Fahrdienstleiter in Stellwerken streiken in Oberfranken nicht

Der GDL-Streik bezieht sich nur auf die Deutsche Bahn AG. Anders als zum Beispiel im Allgäu beteiligen sich nach BR-Informationen in Oberfranken bislang keine Fahrdienstleiter in Stellwerken am Streik. Betroffen vom Streik sind aber auch in Oberfranken ICE-Verbindungen zum Beispiel über Bamberg oder Coburg.

Jeder zweite Zug im Regionalverkehr fällt aus

Im oberfränkischen Regional-Verkehr der DB fallen etwa 50 Prozent der Züge aus, so wird auf vielen Strecken statt des Ein-Stunden-Takts nur ein Zwei-Stunden-Takt angeboten. Bayernweit fallen nach Auskunft einer Bahnsprecherin etwa 60 Prozent der Verbindungen im Regionalverkehr aus.