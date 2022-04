Oberfranken: Mehr Geld für tausende Gastro-Mitarbeitende möglich

Von den geplanten Lohnsteigerungen in Bayerns Gastronomie um bis zu 27 Prozent können in Oberfranken rund 18.200 Angestellte profitieren. Wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt, sollen die Löhne von Gewerkschaftsmitgliedern in der Branche in den nächsten 24 Monaten stufenweise ansteigen.

Lohn seit April um sieben Prozent angestiegen

Nach der unsicheren Zeit der Branche während der Corona-Pandemie gebe es nun wieder eine Perspektive für Angestellte und alle Interessenten, so Michael Grundl, Geschäftsführer der NGG-Region Oberfranken. Der Tarifvertrag sehe besonders starke Steigerungen für ungelernte Kräfte vor. Die Arbeit an Theke und Tresen werde so deutlich attraktiver, das sei ein wichtiger Beitrag gegen den Fachkräftemangel, so Grundl. Zum 1. April 2022 sind die Löhne bereits um 7,0 Prozent gestiegen.

Gewerkschaftsmitglieder profitieren von Tarifabschluss

Anfang März hatte sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit dem Arbeitgeberverband (Dehoga) "unter schwierigen Bedingungen auf diesen einmaligen Tarifabschluss" geeinigt. Von der Neuerung können die 340.000 Beschäftigten im bayerischen Gastgewerbe profitieren. Hierbei komme es allerdings darauf an, ob die Angestellten Mitglied der Gewerkschaft sind. Auch Angestellte, bei denen der tarifgebundene Arbeitgeber Mitglied im Dehoga ist, oder ein Haustarifvertrag mit der NGG vorliegt, profitieren von den Lohnerhöhungen.