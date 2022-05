Oberfranken: Kurze, aber heftige Gewitter am Freitagabend

Zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr zog das Unwetter am Freitagabend von Westen nach Osten über Oberfranken. Dabei regnete und stürmte es jeweils kurz und heftig, dann war der Spuk schon wieder vorbei. Um 19.30 Uhr berichtete die Einsatzzentrale der Polizei in Oberfranken von aktuell laufenden 40 Einsätzen. Es gehe vor allem um umgestürzte Bäume und andere Verkehrsbehinderungen wegen des Sturms.

Umgestürzte Bäume - keine Verletzten

Verletzte sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Die Integrierten Einsatzstellen in Oberfranken hatten sich vorbereitet und waren mit ausreichend Personal auf Notlagen eingestellt. Noch ist die Unwetterwarnung nicht vorbei - der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell in Wunsiedel noch bis 21 Uhr am Freitag vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel.