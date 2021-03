Oberfranken: Kitas und Schulen öffnen nächste Woche zum Teil

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuletzt angekündigt, noch vor Ostern rund 90 Prozent der bayerischen Schüler wieder in die Schulen zu bringen. Entscheidend dafür sei aber die jeweils aktuelle 7-Tage-Inzidenz vor Ort. Aufgrund des unterschiedlich hohen Infektionsgeschehens gelten ab kommender Woche verschiedene Regelungen in oberfränkischen Kitas und Schulen.

Unterschiedliche Regeln für Stadt und Landkreis Bayreuth

In der Stadt Bayreuth kehrt der Großteil der Kinder und Jugendlichen wieder in Kindertagesstätten und Schulen zurück. Auf dieses Vorgehen hätten sich die Verantwortlichen der Stadt, des Schulamtes und der Regierung von Oberfranken geeinigt. Demnach findet in der kommenden Woche Präsenz- oder Wechselunterricht unter anderem für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen, für die Abschlussklassen übriger Schulen sowie in den Förderzentren statt. Auch die städtische Musikschule in Bayreuth öffnet wieder.

Im Landkreis Bayreuth bleiben Schulen und Kitas hingegen weiter geschlossen, teilte das Landratsamt mit. In den Schulen im Landkreis werde der Distanzunterricht fortgesetzt. Wer im Landkreis wohne und Schülerin oder Schüler einer geöffneten Schule in Bayreuth ist, könne diese besuchen.

Kronacher Schüler müssen zu Hause bleiben

Auch im Landkreis Kronach müssen die Schüler mit Ausnahme der Abschlussklassen in der gesamten kommenden Woche vorerst noch zu Hause bleiben. Kindertagesstätten müssen wieder komplett geschlossen werden. Das hat das Landratsamt mitgeteilt. Entsprechende Notbetreuungsangebote werden von den Einrichtungen angeboten.

Schulen und Kitas im Landkreis Lichtenfels bleiben geöffnet

Im Landkreis Lichtenfels bleiben Kitas und Schulen zumindest am 8. und 9. März weiterhin geöffnet. Darauf habe man sich in der Führungsgruppe Katastrophenschutz geeinigt, heißt es aus dem Landratsamt. Anfang kommender Woche soll darüber entschieden werden, ob Schulen und Kitas auch die restliche Woche offen bleiben.

Geimpfte Lehrer in Bambergs Einrichtungen

In Stadt und Landkreis Bamberg bleiben Kitas, Grund- und Förderschulen zu Beginn der kommenden Woche ebenfalls offen. Das haben die lokalen Behörden gemeinsam mitgeteilt. Am Samstag startet außerdem die Impfung mit den ersten 500 Erziehern und Lehrern von Kitas, Grund- und Mittelschulen.