Oberfranken im Aufwärtstrend: Mehr Zuzüge als Wegzüge

Der Trend "Leben auf dem Land" hat in Corona-Zeiten wieder zugenommen, wohl auch durch die verstärkte Möglichkeit von Homeoffice. Besonders Familien entscheiden sich häufiger als noch vor wenigen Jahren für einen Umzug in ländliche Regionen. Das Demographie-Kompetenzzentrum Oberfranken hat durch eine Untersuchung festgestellt, dass die Region Oberfranken 2020 erstmals wieder mit einem kräftigen Wanderungsplus abschneidet.

Oberfranken attraktiver denn je

Im Vergleich zu 2010 sei nach ersten Einschätzungen eine klare Trendwende zu erkennen. In dieser Zeit lag der Wanderungssaldo bei minus 457. Zehn Jahre später ist wieder ein Wanderungsplus von 1.991 festzustellen. Der Wanderungssaldo ist die Differenz zwischen Zu- und Abwanderung. Der Saldo ist positiv, wenn mehr Personen zuwandern als abwandern und negativ, wenn die Abwanderung überwiegt.

Die meisten Zuzüge gab es dabei im Landkreis Bayreuth (plus 563), im Landkreis Forchheim (plus 558) und im Landkreis Bamberg (plus 518). Das zeigt, dass vor allem der ländliche Raum wieder beliebt wird, wohingegen die Städte an Bevölkerungszahlen verlieren. Die Stadt Bamberg (minus 565), Bayreuth (minus 335) und Hof (minus 317) nehmen angesichts des Wanderungssaldos an Attraktivität ab.

Besonders die Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren entscheidet sich eher für ein Leben auf dem Land. Dies belegt auch eine aktuelle Erhebung des Bayerischen Landesamtes für Statistik. Im vergangenen Jahr sind in dieser Altersgruppe rund 16.200 Menschen nach Oberfranken gezogen, wohingegen rund 15.000 von ihnen abgewandert sind. "Mit den sogenannten Familienwanderern kommen auch wieder mehr Kinder und Jugendliche aufs Land", so das Demographie-Kompetenzzentrum Oberfranken. Die Digitalisierung und auch das damit ortsunabhängige Arbeiten könnten diese Entwicklung in den kommenden Jahren zusätzlich begünstigen. Von diesem Trend haben besonders die Landkreise Hof (plus 466), Kulmbach (plus 322), Lichtenfels (plus 349), Wunsiedel (plus 50), Kronach (plus 44) im vergangenem Jahr profitiert. Insgesamt leben in Oberfranken aktuell laut Landesamt für Statistik 1,06 Millionen Menschen im Vergleich zu 2015 mit 1,05 Millionen Menschen.

Oberfranken will zusätzlich Imagekampagne starten

Durch eine verstärkte Werbung sollen nun vor allem 20- bis 45-Jährige, insbesondere Familien, Auszubildende und Studierende wieder in die Region gebracht werden. Eine Imagekampagne will gezielt solche Gruppen ansprechen. Zielregionen für die Offensive sind Oberfranken, die Grenzregionen Sachsen und Thüringen aber auch die Metropolregionen München und Nürnberg. Erste Maßnahmen der Kampagne sollen in diesem Winter und im Frühjahr 2022 umgesetzt werden.

Das DemKo

Das Demographie-Kompetenzzentrum Oberfranken, DemKo, ist ein Projekt der Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv e.V. und wird durch das bayerische Finanz- und Heimatministerium gefördert. Es wurde 2016 in Kronach gegründet und soll Kommunen, Unternehmen und Initiativen beraten, wie sie zukunftsfähig bleiben.