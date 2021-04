Oberfranken: Hohe Nachfrage nach Impfangebot für Astrazeneca

Während andere Impfzentren in Bayern zuletzt mitgeteilt hatten, auf dem Impfstoff Astrazeneca sitzenzubleiben, haben mehrere Städte und Landkreise in Oberfranken ein Astrazeneca-Sonderimpfangebot ausgesprochen. Seit Mitte vergangener Woche werden entsprechende Anmeldungen angenommen. Während die Registrierungen in Hof bereits für Impfwillige ab 18 Jahren gelten, liegt die Altersgrenze in den übrigen Regionen bei 60 Jahren. Angenommen wird das unabhängig von der Impfpriorisierung geltende Angebot überall gut.

Hohe Astrazeneca-Nachfrage in Hof und Bayreuth

Für das Sonderkontingent von 4.000 Impfdosen für die Region Hof, sind bereits 3.965 Registrierungen eingegangen, teilte das Landratsamt Hof mit. Wer sich als Bürger von Stadt oder Landkreis Hof für die noch erhältlichen Impfdosen registrieren lassen möchte, kann sich hier anmelden.

In Bayreuth sind bislang bereits 1.800 Anfragen für die insgesamt 1.520 zusätzlichen Astrazeneca-Dosen eingegangen. Allerdings handelt es sich dabei zum Teil um Doppelanmeldungen oder Meldungen von Personen, die jünger sind als 60 Jahre, heißt es auf BR-Anfrage aus dem Landratsamt.

Wunsiedel , Lichtenfels und Kronach meldet ebenfalls Impfwillige

Auch in den übrigen oberfränkischen Regionen, die ein Astrazeneca-Sonderimpfangebot machen, gilt die Ausnahmeregel nur für über 60-Jährige. Dort werden die Impfdosen ebenfalls stark nachgefragt, wie ein Sprecher des Landratsamtes Wunsiedel gegenüber dem BR bestätigte. Die etwa 600 Anmelde-Mails für die 2.000 Astrazeneca-Vakzine werden derzeit bearbeitet. Zum Teil beinhalte eine Mail auch Mehrfach-Anmeldungen.

Im Landkreis Kronach sind von 3.000 zusätzlichen Astrazeneca-Impfdosen noch etwa die Hälfte verfügbar. Rund 1.500 Impfwillige haben sich bereits für einen Pikser registriert. Der Landkreis Kronach nimmt Anmeldungen per Mail entgegen. Zusätzlich muss, soweit noch nicht geschehen, eine Registrierung im Bayerischen Impfportal erfolgen.

In Lichtenfels kommen auf 1.200 Astrazeneca-Impfdosen 1.261 Mails, die nun ausgewertet werden müssen.