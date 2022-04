Oberfranken: Hilfsbereitschaft für Ukraine-Flüchtlinge ist groß

In Oberfranken geht die Registrierung von Ukraine-Flüchtlingen voran. Mitarbeiter in Behörden und Ämtern schieben Extra-Schichten, ehrenamtliche Helfer sammeln in ihrer Freizeit Sachspenden, gehen mit Geflüchteten zum Arzt und organisieren Transporte und Wohnungen. In Bamberg und Bayreuth sind mehr Geflüchtete aufgenommen worden als vorgesehen. In Hof hat sich eine Arztpraxis auf die Menschen aus der Ukraine eingestellt: mit russischsprachigem Personal und viel Engagement. Die Hilfsbereitschaft ist groß.

130 ehrenamtliche Helfer in Bayreuth

Die Stadt Bayreuth hat bis Freitag rund 700 Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Wie die Stadt mitteilt, hat sie damit weit mehr Flüchtlinge aufgenommen, als es der staatliche Verteilungsschlüssel vorsieht.

Um das möglich zu machen, arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der relevanten Ämter und Dienststellen gemeinsam mit einem Netzwerk an freiwilligen Helfern an der absoluten Belastungsgrenze, heißt es aus dem Rathaus. Inzwischen seien demnach rund 130 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gemeldet.

Stadtverwaltung benötigt Hilfe der Bevölkerung

Die Helfenden kümmern sich unter anderem um die Essensausgabe in der Erstaufnahmeeinrichtung, begleiten Geflüchtete beim Arztbesuch oder suchen Familienpaten und Dolmetscherdienste. Bei der Unterbringung ist die Stadtverwaltung weiter auf Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Ebersberger: "Menschen brauchen Unterstützung"

"Öffnen Sie Ihre Herzen und Ihre Türen für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Wir haben es hier mit Menschen zu tun, die Schreckliches erlebt und ihre Heimat verloren haben und die unser aller Unterstützung brauchen", so Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU).

Beim BBC Bayreuth trainieren seit Kurzem zwei Mädchen aus der Ukraine mit. Sport hilft ihnen bei der Integration. In der Ukraine haben die beiden 13-Jährigen bis vor kurzer Zeit noch selbst gespielt: beim Verein "Firefox".

Mehr als 900 Geflüchtete in Bamberg

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die im Landkreis Bamberg angekommen sind, soll am Freitag derweil die Marke 900 überschreiten. Die Erstaufnahmeeinrichtung der Regierung von Oberfranken in Bamberg habe einen weiteren Bus mit 50 Geflüchteten dem Landkreis zugewiesen, teilte das Landratsamt Bamberg mit.

Die Menschen aus der Ukraine werden laut Mitteilung zunächst in der Notunterkunft in Rattelsdorf untergebracht und von dort im Laufe der nächsten Tage auf Privatwohnungen verteilt. Vor zwei Wochen hatte die erste Notunterkunft in Stegaurach mit rund 170 Flüchtlingen ihre Bewährungsprobe bestanden. In der vergangenen Woche waren 50 Flüchtlingen aus der Ukraine nach einer Zwischenstation in einem Hotel in Hirschaid auf Privatunterkünfte verteilt worden.

Bildungsangebote für ukrainische Kinder werden eingerichtet

In Aufbau befinden sich nach Angaben des Landratsamts Bildungsangebote in Kindertagesstätten durch die jeweiligen Gemeinden. Sogenannte Willkommensgruppen werden in der ehemaligen Pestalozzischule in Bamberg errichtet sowie an den Realschulen in Scheßlitz, Hirschaid und Ebrach und an der Berufsschule Bamberg. In Hof soll derweil am Freitag eine Menschenkette mit 3.000 Teilnehmern für den Frieden stattfinden.