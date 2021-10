Oberfranken: Gütesiegel "Heimatdorf" für Emtmannsberg und Nagel

14 bayerische Gemeinden, darunter Emtmannsberg im Landkreis Bayreuth und Nagel im Landkreis Wunsiedel, haben am Nachmittag von Heimatminister Albert Füracker (CSU) das Gütesiegel "Heimatdorf" verliehen bekommen. Mit dem Gütesiegel Heimatdorf sollen die Zukunftspläne und das ehrenamtliche Engagement der Menschen für ihre Heimat gewürdigt werden.

"Heimatdorf": 60.000 Euro für Seebühne am Nagler See

"Als aktive Heimatgestalter vor Ort prägen sie mit ihrer wichtigen Arbeit das einzigartige bayerische Lebensgefühl", so Albert Füracker bei der Verleihung am Nachmittag in München. Nagel im Landkreis Wunsiedel erhält 60.000 Euro für eine Seebühne am Nagler See. Sie soll am Steg des Sees gebaut und die gegenüberliegende Wiese zur Tribüne umgestaltet werden.

Neuer Treffpunkt für Jung und Alt in Emtmannsberg

Die Gemeinde Emtmannsberg im oberfränkischen Landkreis Bayreuth plant mit 60.000 Euro das Umfeld des Gemeindezentrums neu zu gestalten. Ein zentraler "grüner Ort" soll im Dorfzentrum Treffpunkt für Jung und Alt werden. Neben der Vergrößerung des Außenbereichs des Kindergartens soll ein neuer Verbindungsweg zur Dorfmitte entstehen. Außerdem wird auch ein Parkplatz geschaffen, der auch für Freiluftveranstaltungen genutzt werden kann, so heißt es in der Pressemitteilung des Heimatministeriums.

Gütesiegel Heimatdorf: Beste Zukunftschancen für die Bewohner

Im Rahmen des Wettbewerbs "Gütesiegel Heimatdorf 2021" konnten sich Gemeinden mit bis zu 3.000 Einwohnern, wie auch schon 2019, für die bayernweite Auszeichnung für Lebensqualität und Heimatverbundenheit des Heimatministeriums bewerben, heißt es. Es wurden je zwei Gemeinden pro Regierungsbezirk ausgewählt, die beste Zukunftschancen für ihre Bewohner bieten. Die Jury bestand aus Regierungspräsident und Bezirkstagspräsident des jeweiligen Regierungsbezirks und dem Heimatministerium.

Bewertet wurde neben Lebensqualität und Heimatverbundenheit auch die geplante Verwendung der Prämie zur weiteren Verbesserung der "gleichwertigen Lebensverhältnisse" vor Ort, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Prämie beträgt 50.000 Euro bzw. 60.000 Euro bei Lage der Gemeinde im Raum mit besonderem Handlungsbedarf.