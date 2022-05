Erste Freibäder in Oberfranken öffnen

In Kulmbach, Bad Staffelstein, Naila und Bayreuth öffnen am Samstag die Freibäder. In Bamberg öffnen Stadionbad, Hainbad und Freibad Gaustadt bereits am Freitag wieder ihre Pforten.

Die Badesaison werde weitgehend ohne pandemiebedingte Einschränkungen verlaufen, heißt es von den Badbetreibern. Es gebe lediglich Empfehlungen, wie beispielsweise einen Mindestabstand von 1,50 Meter zum nächsten Badegast einzuhalten und auf ausreichende Handhygiene zu achten.

Aus dem Kreuzsteinbad in Bayreuth heißt es, eine Besucherhöchstgrenze werde es dieses Jahr ebenso wenig geben wie eine Kontaktnachverfolgung.

Maske in geschlossenen Räumen auf dem Freibadgelände

Personen mit Covid19-Symptomen sollten auf den Badbesuch verzichten, so der Chef der Kulmbacher Stadtwerke, Stefan Pröschold. Infizierte Menschen dürfen das Bad nicht besuchen. In geschlossenen Innenräumen, wie dem Kiosk oder den Umkleiden, sollte eine Maske getragen werden.

Das Kulmbacher Freibad wurde vor Saisonbeginn für 150.000 Euro saniert, dabei wurden vor allem witterungsbedingte Schäden in den Schwimmbecken wie durch Frost abgesprengte Fließen beseitigt. Auch in diesem Jahr sollen die Eintrittspreise weiterhin sozial verträglich bleiben, so kostet die Saisonkarte für kinderreiche Familien 15 Euro, sagt der Kulmbacher Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD). Diese gelte für Familien ab drei Kindern oder Alleinerziehende mit zwei Kindern.

Schwimmbäder hoffen auf Besucherzahlen wie vor der Pandemie

In diesem Jahr hoffe man, wieder an die Besucherzahlen vor der Pandemie anknüpfen zu können. 2019 besuchten über 90.000 Menschen aus Stadt und Landkreis Kulmbach das Freibad. Die Saison in Kulmbach endet Mitte September.

Im Coburger Aquaria startet die Freibadsaison eine Woche später, am Samstag, den 21. Mai. Dort können sich die jungen Badegäste unter anderem auf ein neues Spielhaus freuen. In die Renovierung des Coburger Bades wurden rund 60.000 Euro investiert. Das Freibad in Hof startet am 28. Mai in die Saison.