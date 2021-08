Oberfranken: Erste Corona-Drittimpfungen ab nächster Woche

In Bayern können seit Montag Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht werden. In einigen oberfränkischen Städten und Landkreisen soll bereits in der nächsten Woche damit begonnen werden, heißt es aus den Landratsämtern auf Nachfrage des BR. Derzeit liefen die Vorbereitungen.

In Bamberg und Kulmbach wird zuerst aufgefrischt

Aus Bamberg heißt es, das Impfzentrum schaffe diese Woche die Voraussetzungen, um der Zielgruppe nächste Woche sowohl in der Brose-Arena als auch mithilfe mobiler Impfteams eine dritte Spritze gegen das Coronavirus verabreichen zu können. Die Zielgruppe sind vor allem Menschen über 80 Jahre, Pflegebedürftige und Personen mit Immunschwäche. Gemeinsam mit dem Landkreis Kulmbach sind Stadt und Landkreis Bamberg somit die Kommunen in Oberfranken, in denen der Impfschutz gegen das Coronavirus als erstes aufgefrischt wird.

Erst- und Zweitimpfungen haben Vorrang

Es sei genügend Impfstoff für Drittimpfungen vorhanden, der Fokus liege aber weiter auf den Erst- und Zweitimpfungen, heißt es aus dem Kulmbacher Landratsamt. Voraussetzung für eine dritte Spritze ist, dass die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Die meisten Personen aus der Zielgruppe werden daher erst im September zum Zug kommen.

Drittimpfungen in Kronach wohl erst im September

Im Landkreis Lichtenfels sollen die Auffrischimpfungen ab dem 26. August möglich sein. Aus Coburg heißt es, man beginne, sobald der Bedarf mit den Altenheimen und Pflegeeinrichtungen abgesprochen sei. In Kronach sollen die Auffrischimpfungen voraussichtlich ab dem 6. September stattfinden.

Bayreuth wartet auf Stiko-Empfehlung

Das Landratsamt Bayreuth verweist darauf, dass es für die Auffrischimpfungen noch keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gebe und man diese daher noch nicht anbiete. Die Auffrischungsimpfungen waren zuvor von der Gesundheitsministerkonferenz beschlossen worden. Vorgesehen ist der Einsatz von mRNA-Impfstoffen etwa von Biontech/Pfizer oder Moderna. Sie sind laut Beschluss der Gesundheitsminister auch für jene gedacht, die zuvor mit einem Vektorimpfstoff von Astrazeneca oder Johnson & Johnson geimpft wurden.