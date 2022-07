Oberfranken-CSU fordert Schritte gegen Kriegsauswirkungen

Der CSU Bezirksverband Oberfranken sieht in den Auswirkungen des Ukraine-Krieges, gestörter Lieferketten und steigender Inflation "erhebliche Auswirkungen" auf die heimische Wirtschaft. Vor diesem Hintergrund hat die Oberfranken-CSU bei ihrem Bezirksparteitag am Wochenende in Bad Rodach eine Resolution mit Vorschlägen und Forderungen verabschiedet.

Bad Rodacher Erklärung: Ausbau erneuerbarer Energien

In der so genannten "Bad Rodacher Erklärung" sprechen sich Oberfrankens Christsoziale für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien aus. Um diesen voranzutreiben, sollten Kraftwerke für erneuerbare Energien als Komponente in den kommunalen Finanzausgleich aufgenommen werden, heißt es in der Erklärung. Darin wird argumentiert: Wenn Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien "vornehmlich in der Hand der Kommunen, Stadtwerke und Bürgergesellschaften" seien, würde die Region davon profitieren. Die Oberfranken-CSU schließt dabei laut Papier auch den Bau von bislang stets umstrittenen Windkraftanlagen ein.

CSU Bezirksverband fordert: Europäischen Binnenmarkt stärken

Eine weitere Maßnahme, die in der Rodacher Erklärung gefordert wird: Um dem Mangel an Rohstoffen, Energiequellen und Medikamenten entgegenzuwirken, müsse der europäische Binnenmarkt gestärkt werden. So könne man sich von der Abhängigkeit von außereuropäischen Vertragspartnern lösen. Außerdem müsse die deutsche Außenpolitik bei der "Diversifizierung und Erschließung neuer Rohstoffquellen vorankommen", fordert die oberfränkische CSU.

Geld vom Bund für Oberfrankens Forschungseinrichtungen

Zudem fordert die Oberfranken-CSU, die Forschung zu fördern. Hochschulen und Bildungseinrichtungen in der Region sollten gestärkt werden, damit sie ihren Beitrag für "die stetige Weiterentwicklung neuer Technologien" leisten können. Das Papier nennt hier die Technologie-Allianz Oberfranken (TAO), die "ein Musterbeispiel für gelebte Visionen" sei. Vor diesem Hintergrund schlagen die Christsozialen vor, dass aus der High-Tech-Agenda des Bundes auch Geldmittel nach Oberfranken fließen sollten.