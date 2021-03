Corona-Lockerungen in den oberfränkischen Regionen

Ab Montag sind auch in Oberfranken neue inzidenzabhängige Lockerungen möglich. Aktuell weisen aber nur die Stadt Bamberg und der Landkreis Bamberg eine 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern von unter 50 auf. Demnach dürfen dort Einzelhandelsgeschäfte, Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten wieder ohne Terminvergabe öffnen. Auch kontaktfreier Sport im Freien ist in Gruppen von maximal zehn Personen dort wieder möglich, bei Kindern unter 14 Jahren sind 20 Personen erlaubt.

Öffnungen nur mit Terminvergabe

In den Landkreisen Lichtenfels, Forchheim und Coburg sowie in den Städten Coburg und Bayreuth liegt die Inzidenz zwar über 50 aber unter der Marke von 100. Somit wird dort zwar morgen auch gelockert, allerdings dürfen Geschäfte und Museen nur Menschen mit vorheriger Terminvergabe einlassen. Sport ist dort nur als kontaktfreier Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt.

In den Landkreisen Bayreuth, Hof und Kronach liegt die Inzidenz aktuell über 100, in Kulmbach sogar bei 262 und in Hof und Wunsiedel über 300. Dort sind somit keine Lockerungen der Corona-Maßnahmen möglich.

Regel für Inzidenz nahe Schwellenwert

Für Landkreise oder kreisfreie Städte, die eine Inzidenz nahe an einem Schwellenwert haben, ist folgende Regel wichtig: Wird dieser Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über- oder unterschritten, muss dies die zuständige Kreisverwaltungsbehörde unverzüglich bekanntmachen. Die für den neuen Inzidenzbereich geltenden Regelungen treten dann für die betreffende Region ab dem zweiten Tag nach dieser amtlichen Bekanntmachung in Kraft.