Oberfranken belegt vorletzten Platz auf Bayerns Arbeitsmarkt

In Oberfranken waren im Mai 18.076 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 924 weniger als im April. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent, womit Oberfranken im Vergleich der bayerischen Bezirke auf dem vorletzten Platzt liegt. Mittelfranken ist mit 3,4 Prozent erneut Schlusslicht im Vergleich der bayerischen Bezirke.

Starker Arbeitslosenrückgang in Bayreuth, Hof und Wunsiedel

Am deutlichsten sank die Zahl der Arbeitslosen in Oberfranke in Bayreuth und Hof, aber auch in den witterungsabhängigen Branchen der Stadt Wunsiedel und dem touristisch geprägten Branchen Wunsiedels und des Fichtelgebirges. Die Bundesagentur für Arbeit führte den Rückgang der Arbeitslosigkeit in Oberfranken vor allem auf die Corona-Lockerungen zurück.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Vergleich zum Vormonat erneut gestiegen, wenn auch weniger stark als in den Monaten zuvor. Die Stadt Hof weist mit einem Minus von 0,4 Prozentpunkten zudem den stärksten prozentualen Rückgang der Arbeitslosigkeit aller Städte und Landkreise in Bayern auf.

Der Stellenzuwachs von 1,4 Prozent schlägt sich – wie auch anderswo in Bayern - insbesondere in den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, im Verarbeitenden Gewerbe, im Handel und im Gesundheits- und Sozialwesen nieder.