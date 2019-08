Oberfränkisches Regionalzugnetz belegt ersten Platz

Zugreisende die in Bayern mit Regionalzügen unterwegs sind, sind in Oberfranken am zufriedensten. Das Netz Agilis Nord, das sich von Bayreuth über Bamberg bis nach Lichtenfels erstreckt, verpasste beim Halbjahresranking mit 99,48 nur knapp die 100 möglichen Punkte. Das teilte die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mit. Die BEG hatte von Januar bis Juni Fahrgäste unter anderem nach der Sauberkeit der Züge und den Serviceleistungen befragen lassen. Nach der Pünktlichkeit der Züge wurde nicht gefragt.

Unterfränkisches Netz kann ebenfalls punkten

Platz zwei ging mit 93,93 Punkten an das Netz Kissinger Stern in Unterfranken. Den dritten Platz belegte das Netz Kalgrund mit 83,83 Punkten. Die letzten drei von insgesamt 31 Plätzen belegen das Dieselnetz Algäu der DB Region, Alex Nord und Süd in den Regionen Lindau und Hof sowie das Dieselnetz Ulm, das das Schlusslicht bildet. Das Qualitätsniveau im bayerischen Regionalverkehr steige kontinuierlich an, heißt es in der Pressemitteilung der BEG weiter. Knapp 90 Prozent der Netzbetreiber erfüllten die Qualitätsanforderungen der BEG.