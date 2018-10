Oberfränkischer Bezirkstagspräsident Günther Denzler hört auf

Heute endet eine Ära: Bezirkstagspräsident Günther Denzler geht nach 15 Jahren in den Ruhestand. Er wird heute mit einem Festakt in Bamberg verabschiedet. Seit 2003 war der ehemalige Bamberger Landrat als Bezirkstagspräsident tätig. Seinen eigenen Worten zufolge lagen Denzler in seiner Amtszeit drei Punkte besonders am Herzen: Solide Finanzen, die Kliniken des Bezirks und Familienfreundlichkeit.

Bezirk Oberfranken als einziger in Bayern schuldenfrei

Solide Finanzen kann er vorweisen: hatte der Bezirk 2003 noch 30 Millionen Euro Defizit, ist der Bezirk Oberfranken heute als einziger in Bayern schuldenfrei. Die Kliniken des Bezirks habe er vor der Übernahme von Privatunternehmen geschützt hat. Ganz ohne Schließung ging das nicht: 2015 musste beispielsweise die Orthopädie und die Thorax-Chirurgie in Kutzenberg aufgelöst werden. Als dritten Punkt nennt Denzler die Familienfreundlichkeit des Bezirks als Arbeitgeber, der als einziger in Bayern mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert wurde.

Motorradfahrer aus Leidenschaft

Der heute 70-Jährige begeisterte Motorradfahrer war mit Christine-Denzler Labisch verheiratet. Seine Frau ist 2009 verstorben, sie war eine treibenden Kraft der Hospizbewegung in Bayern. Mit ihr hat Günther Denzler hat zwei Töchter. Auch im Ruhestand wird Denzler wird weiterhin ehrenamtlich tätig sein.