Oberfränkischer Autor Zemla bekommt Walter-Serner-Preis

Dem oberfränkischen Autoren Peter Zemla wird der diesjährige Walter-Serner-Preis verliehen. Zemla erhält die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung für Kurzgeschichten für seine Erzählung "Das Spielzeug".

In Bamberg geborener Autor erhält Kurzgeschichten-Preis

In seinem preisgekrönten Werk beschäftigt sich Zemla mit der die Frage nach Wahrheit und Schwindel. Schauplatz ist der Tresen einer Kneipe. Die humorvolle Eckkneipengeschichte habe die Jury überzeugt, heißt es auf der Website des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb), der den Preis mit ausschreibt.

Die Verleihung wird als Online-Veranstaltung ab 19.00 Uhr auf Youtube und Facebook übertragen.

Zemla produzierte mit dem BR bereits ein Hörspiel

Zemla wurde 1964 in Bamberg geboren und arbeitet heute als freier Texter in Bayreuth. Neben Publikationen in literarischen Zeitschriften schreibt Zemla auch Hörspiele. 2017 produzierte und sendete der BR sein Hörspiel "Mein Bruder".

Walter-Serner-Preis geht auf ermordeten Schriftsteller zurück

Der Walter-Serner-Preis wird seit Mitte der 1970er Jahre von dem Hörfunksender "rbb-Kultur" und dem Literaturhaus Berlin verliehen. Seit 1996 ist der Preis dotiert. Der Preis soll an das Leben und Wirken des Schriftstellers Walter Serner erinnern, der unter anderem das Manifest "Letzte Lockerung" verfasste. 1942 wurde Serner aus Prag in das Konzentrationslager Theresienstadt nach Böhmen deportiert, wo er noch im selben Jahr ermordet wurde.