Oberfränkische Weihnachts- und Christkindlesmärkte öffnen

Oberfranken wird weihnachtlich: die ersten Christkindlesmärkte öffnen. In Bayreuth werden am Montag (25.11.19) um 17.00 Uhr die Glocken der Stadt-, Schloss, - und Spitalkirche läuten und die vermutlich längste Lichterkette Frankens erstrahlen, wenn Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) den Christkindlesmarkt offiziell eröffnet.

Vorweihnachtlicher Zauber bis 23. Dezember

Unterstützt wird die Oberbürgermeisterin auch in diesem Jahr von Leonie Haas, dem Bayreuther Christkind. Bis zum 23. Dezember haben die Buden am Marktplatz in der Bayreuther Innenstadt geöffnet.

Glühwein-Pyramide und Kutschenfahrt

Und auch der Hofer Weihnachtsmarkt öffnet am 25. November. Ein Hingucker dort ist sicher auch in diesem Jahr die neun Meter großer Glühweinstand in Form einer Weihnachtspyramide. Auf der neuen Bühne ist ein abwechslungsreiches Unterhaltungs-Programm geplant, heißt es aus der Stadt. Und wer gerne einmal mit einer Weihnachts-Pferdekutsche fahren möchte, hat an den Adventswochenenden in Hof die Möglichkeit dazu. Auch in Hof haben die Buden bis zum 23. Dezember geöffnet.

Weitere Weihnachtsmärkte in der Region

In Bamberg wird der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt am Dienstag (26.11.19) eröffnet. Der Marktredwitzer Adventszauber im Landkreis Wunsiedel folgt am Donnerstag (28.11.19), Coburg und Forchheim öffnen dann Freitag (29.11.19). Und Lichtenfels öffnet letztlich am 30. November seinen Märchenwald.