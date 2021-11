Oberfränkische Städte wollen nach Weihnachtsmarkt-Absage handeln

Wegen der Corona-Pandemie müssen viele Schausteller in Bayern auf ihre Haupteinnahmequelle verzichten: Alle Weihnachtsmärkte wurden abgesagt. Oberfränkische Städte wollen ihnen jetzt unter die Arme greifen.

Warenmarkt statt Weihnachtsmarkt in Coburg?

Die Stadt Coburg möchte nach der Absage aller Weihnachtsmärkte in Bayern durch Ministerpräsident Söder für Ersatz in der Stadt sorgen. Derzeit prüfe man "Plan B", wie die Stadt mitteilt. Um Schausteller zu unterstützen, könnte beispielsweise ein reiner Warenmarkt den geplanten Weihnachtsmarkt ersetzen.

Da die Aufbauarbeiten für den Markt bereits fast abgeschlossen und die Verträge mit den Schaustellern unterschrieben seien, könnte diese Lösung den beteiligten Menschen helfen, "einen kleinen Teil der dringend benötigten Einnahmen zu generieren."

Oberbürgermeister möchte "Insolvenzwelle" verhindern

Die von der Regierung angekündigte Verlängerung des Übergangsgeldes für die Schausteller sei nicht ausreichend, so Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD). Durch den Warenmarkt soll eine Insolvenzwelle bei den heimischen Schaustellern verhindert werden, so der Politiker weiter.

Ein Warenmarkt habe den Charakter eines Wochenmarkts. Die Ansteckungsgefahr sei dort deutlich kleiner. Es müssten allerdings erst die genauen Bestimmungen der Regierung abgewartet werden, mit denen die Stadt Coburg bis spätestens Mitte nächster Woche rechnet.

Auch interessant: Tränen am Augsburger Christkindlesmarkt

Bayreuther Christkindlesmarkt weiterhin geöffnet

Anders als viele andere Städte hatte der Bayreuther Christkindlesmarkt bereits vor der Ankündigung Söders geöffnet: Seit Montag gab es in der Innenstadt bereits Glühwein, Marktstände und mehr. Das wird auch vorerst so bleiben. Am Freitag hatte die Stadt angekündigt, dass der Weihnachtsmarkt geöffnet bleibe, bis es weitere Vorgaben der Staatsregierung gibt.

Bereits bei der Organisation des diesjährigen Marktes sei bewusst auf eine Entzerrung des Marktgeschehens hingearbeitet worden, erklärt Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU). "Es wurde auf alles verzichtet, was enges Gedränge der Besucher begünstigt", so Ebersberger weiter.

Marktbuden in Bayreuth auch ohne Weihnachtsmarkt?

Der Bayreuther Christkindlesmarkt wird demnach am Samstag und Montag geöffnet haben. Am Totensonntag bleiben die Buden geschlossen. Die eigentlich für Montag geplante Eröffnungszeremonie mit dem Bayreuther Christkind entfällt.

Sobald es genaue Vorgaben der Regierung gibt, werde man diese in Bayreuth prüfen, erklärt der Oberbürgermeister. Er könnte sich zum Beispiel vorstellen, sofern möglich, einige Marktbuden in der Innenstadt stehen zu lassen wie im vergangenen Jahr.