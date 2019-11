Oberfränkische Landkreise träumen vom VGN

Der öffentliche Personennahverkehr sei "ausbaubar", sagt man im Landratsamt Kronach. Gut, dass Ende des Jahres 2019 Konzessionen auslaufen und der ÖPNV neu organisiert werden kann.

Kronach, Hof, Coburg, Wunsiedel und Kulmbach wollen zum VGN

In Kronach wie in Hof, Coburg, Wunsiedel und Kulmbach träumt man von einem Anschluss an den Verkehrsverbund für den Großraum Nürnberg (VGN). Von einheitlichen Tarifen und Ticketsystemen, dazu von einer App, die Kosten und Fahrzeiten schnell und zuverlässig anzeigt. Kurzum: Der VGN soll die Bewohner auch in den großen und weniger besiedelten Landkreisen in Oberfranken mobiler machen.

Anschluss an den VGN frühestens 2024

Ein Anschluss könnte aber frühestens im Jahr 2024 kommen. Vorausgesetzt die Landkreise haben bis dahin ihre Hausaufgaben gemacht.