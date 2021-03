Oberfränkische Landkreise bieten immer mehr Schnelltests an

Die Teststrategie im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu unterstützen, ist auch in den oberfränkischen Landkreisen das Ziel. Heute wird in Creußen im Landkreis Bayreuth eine neue Schnellteststelle vorgestellt.

Seybothenreuth: Sportverein und Kommune starten Testbetrieb

Die Gemeinde Speichersdorf im Landkreis Bayreuth bietet ab Mittwoch die kostenfreie Schnelltestung im Foyer der Festhalle an – hier arbeiten Kommune und Apotheke zusammen. Und auch in Seybothenreuth im Landkreis Bayreuth hat der Sportverein gemeinsam mit der Kommune seit Sonntag einen eigenen Testbetrieb begonnen – zwei Tage die Woche, immer sonntags und donnerstags.

Schnelltests in Arztpraxen und Apotheken geplant

Generell soll es laut Auskunft des Bayreuther Landratsamtes immer mehr Angebote geben. Hausärzte und Apotheker sollen noch mehr in den Schnelltest-Prozess integriert werden. Aktuell arbeite man auch an einem Überblick, der dann online abrufbar sein solle, heißt es auf Nachfrage.

Hohe Inzidenzwerte nahe der tschechischen Grenze

Besonders gebeutelt durch hohe Inzidenzen sind vor allem die grenznahen Landkreise. Dort wird seit Wochen sehr viel getestet. Im Landkreis Hof sind es 27 Anlaufstellen in den Gemeinden, dazu vier Testvarianten in der Stadt. Im Landkreis Wunsiedel gibt es Testzentren in Selb, Marktleuthen und in Schirnding. Aktuell kann man sich auch mit Termin in der Marien-Apotheke in Marktredwitz testen lassen. Weitere Testmöglichkeiten sollen noch dazukommen.

Schnelltests: 35 Möglichkeiten im Landkreis Bamberg

In Coburg werden neben PCR-Test im Testzentrum der HUK-Coburg Arena nun auch Schnelltests angeboten. Im Landkreis Bamberg gibt e mittlerweile 35 Möglichkeiten für Schnelltests: von der Drive-In-Variante über Hausarztpraxen bis hin zu umfunktionierten Turnhallen.