Oberfränkische Kliniken verzeichnen Babyboom nach Lockdown

Das Klinikum Marktredwitz vermeldet einen Babyboom. Wie es aus dem Krankenhaus heißt, ist der Grund dafür die Corona-Pandemie und der damit verbundene Lockdown im vergangenen Frühjahr.

Zahl der Geburten steigt im Februar weiter

Nachdem das öffentliche Leben zum 22. März weitestgehend heruntergefahren worden war, sei es zehn Monate später im Januar zu einem Anstieg der Geburten um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gekommen. Der Anstieg der Geburten sei wahrscheinlich noch viel größer, vermutet eine Sprecherin des Krankenhauses. Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Krankenhaus hätten sich vermutlich mehr Eltern als üblich für eine Geburt zuhause oder in kleineren Geburtshäusern entschieden.

Und der Trend scheint sich fortzusetzen. Alleine in den ersten beiden Februartagen seien zehn Babys geboren worden, das entspricht bereits einem Fünftel der Geburten des gesamten Januars.

Klinikum Bamberg: Geburtenanstieg um 35 Prozent

Auch die Kliniken in Kulmbach und Bamberg sprechen auf Nachfrage des BR von einem signifikanten Anstieg. Während der Zuwachs in Kulmbach ebenfalls bei rund 30 Prozent liegt, ist die Zahl der Geburten im Klinikum Bamberg im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat gar um mehr als 35 Prozent gestiegen. Zuvor seien die Geburtenzahlen eher rückläufig gewesen, heißt es beispielsweise aus den Regiomed-Kliniken in Coburg und Lichtenfels, wo aktuelle Zahlen vom Januar noch nicht vorliegen.

"Erfahrungen der Pandemie wirken wie ein Verhütungsmittel"

Für das Jahresende rechnet man auch im Klinikum Marktredwitz wieder mit weit weniger Geburten. Weil es im Zuge der Pandemie vielerorts zu Problemen bei der Kinderbetreuung gekommen sei, werde der zweite Lockdown eher wie ein Verhütungsmittel wirken, so eine Sprecherin.