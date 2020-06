Oberfränkische Hochschulen erfolgreich bei KI-Lehrstühlen

Wenn es um Künstliche Intelligenz (KI) geht, werden die oberfränkischen Hochschulen in Lehre und Forschung in der ersten Reihe mitspielen. Die Uni Bamberg und Bayreuth sowie die Hochschulen in Coburg und Hof bekommen insgesamt 13 KI-Lehrstühle. Damit waren die oberfränkischen Hochschulen mit ihren Bewerbungen "extrem erfolgreich", sagte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Donnerstag (04.06.20) bei einem Besuch in Coburg.

Von KI-Lehrstühlen profitiert die ganze Region

An der Hochschule Coburg werden ab Herbst zwei neue Professuren zur Erforschung der KI aufgebaut. Eine befasst sich mit KI im Versicherungswesen, die zweite mit der Analyse von Streaming-Daten. Coburgs Hochschulpräsidentin Christiane Fritze sagte dem BR, sie sei sehr stolz auf die beiden Professuren. Damit und der schon vorhandenen Forschung zu KI könne man nun in Coburg ein Kompetenzfeld aufbauen. Davon profitierten die Region und die Unternehmen.

13 von 50 KI-Lehrstühlen gehen nach Oberfranken

Die Otto-Friedrich-Universität in Bamberg erhält sieben KI-Professuren, die Uni in Bayreuth drei und die Hochschule in Hof eine Professur. Insgesamt hatte Bayern 50 neue KI-Professuren vergeben.