Oberfränkische CSU nachdenklich, Grüne feiern Ergebnis

Die CSU wirkt nachdenklich in Oberfranken. Staatsministerin Melanie Huml (CSU), die im Stimmkreis Bamberg Stadt kandidiert, sagte auf der Wahlparty: "Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir noch mehr Vertrauen in der Bevölkerung erreichen können, dass der Rückhalt da noch größer ist, weil wir das im Wahlkampf auch gespürt haben, dass die Menschen eigentlich sehr zufrieden sind mit Bayern, aber es nicht verknüpfen damit, dass es hier eben auch eine Regierungspartei gegeben hat, die eben auch vielleicht ihren Teil dazu geleistet hat."

Die Grünen freuen sich über ihren Erfolg

Tim Pargent von den Grünen, auf Listenplatz 1 in Bayreuth, zeigt sich zufrieden nachdem das Wahlziel der Grünen drittstärkste Kraft und zwölf Prozent plus X“ zu werden, weit übertroffen wurde. Die Prognose bilde ab, was in den letzten Tagen bei seiner Partei abging, so Pargent: „Viel Zuspruch, viele Leute die zufrieden waren und es freut mich, dass unsere Arbeit jetzt honoriert wurde“. Doch auch wenn er sich freut: Ich habe schon ein bisschen Respekt vor dem was jetzt kommt, weil es nicht einfacher wird.“

Dass die AfD elf Prozent hat, ist seiner Meinung nach erschreckend, aber „Wir haben deutlich stärker zugelegt als die AfD und können da einen gewissen Gegenpol bilden und auch dafür wurden wir gewählt, so der Grünen-Politiker.

AfD zeigt sich wenig begeistert von erster Prognose

Nach der ersten Prognose der Landtagswahl zeigt sich der oberfränkische AfD-Bezirksparteichef und Bundestagsabgeordnete Tobias Peterka wenig euphorisch. "Wir hatten uns natürlich ein wenig mehr erhofft – Richtung 15 Prozent. Aber aus dem Stand gute 11 Prozent das ist nicht schlecht", so Peterka zum Bayerischen Rundfunk. Nun müsse das vorläufige Endergebnis abgewartet werden und dann genau bewertet werden, sagte der oberfränkische AfD-Bezirksparteichef. „Unsere Fraktion wird dennoch nicht klein sein", so Peterka weiter.