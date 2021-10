Oberfränkische Automobilzulieferer hoffen auf Trendwende

Es ist ziemlich laut in den Werkhallen von Iprotex in Münchberg. In einem großen Kasten mit Plexiglasscheiben drehen sich auf einem Karussell unzählige Spulen. Von jeder führt ein orangener Kunststofffaden nach oben auf einen Metallzylinder. Dort werden die Fäden zu einem langen Schlauch verflochten, der sich am Ende der Maschine in einen Korb schlängelt. Es stehen viele solcher Flechtmaschinen in der Halle.

Automobilzulieferer in Oberfranken: Deutliche Auftragsrückgänge

In die Schläuche kommen später Kabelstränge für E- Autos. Iprotex liefert solche Schutzschläuche an andere Firmen, die dann Baugruppen für die Automobilindustrie herstellen – Kabelbäume oder Abgassysteme. Die Münchberger Spezialweberei Iprotex ist einer von 250 Automobilzulieferern in Oberfranken. Timo Piwonski, Firmenchef von Iprotex spricht von deutlichen Auftragsrückgängen. Hinzu komme ein Kostenproblem. Nun stiegen die Preise für Rohstoffe und er könne sie nicht an die Abnehmer weitergeben.

Lieferprobleme und steigende Kosten

350 Tonnen Polyamid, den Grundstoff für die Schläuche, verbrauchen sie im Jahr. Die Preise für den Verkauf der fertigen Schläuche wurden vor der Halbleiterkrise festgelegt. Das kann jetzt zu finanziellen Engpässen führen. Hinzu kommen Lieferschwierigkeiten und Logistikprobleme. Mit einer Verzögerung von etwa zwölf Wochen kam die Krise der Automobilhersteller bei den Zulieferern an. Die großen Automobilwerke hätten die Produktion heruntergefahren, darauf mussten die Zulieferer regieren, die fertige Komponenten wie eben Antriebsstränge und Kabelbäume lieferten und danach seien die Firmen aus der zweiten Reihe gekommen, die wie Iprotex einzelne Werkstoffe produzierten, erklärt Piwonski.

Weiterhin viel Kurzarbeit in oberfränkischen Betrieben

Es sind erstaunlich wenig Mitarbeitende in den großen Werkhallen. Die Web-, Flecht- und Wirkmaschinen laufen fast von alleine.

In den Iprotex Werken in Münchberg und Crimmitschau arbeiten die 200 Beschäftigten derzeit zu 40 Prozent kurz: drei Tage die Woche Vollzeit, zwei Tage Kurzarbeit. Die Nachtschicht wurde gestrichen. Ähnlich ist es mit der Kurzarbeit in anderen Betrieben der Automobilzulieferer. Sie machen ein Viertel aller oberfränkischen Industriebetriebe aus. Zum Jahreswechsel hoffen die Betriebe auf eine Besserung, meint Firmengründer Timo Piwonski. Es gäbe erste Anzeichen, dass sich die Auftragslage steigere.

Vernetzung und Erfahrungsaustausch in den Betrieben

Im Netzwerk Ofra Car haben sich einige oberfränkische Betriebe zusammengeschlossen – auch Iprotex gehört dazu. 35.000 Mitarbeitende zählen die Automobilzulieferer in Nordostbayern. Sollte sich die Auftragslage zum Jahresende wieder bessern, kommt das nächste Problem: Auch in dieser Branche fehlen die Arbeitskräfte. Deswegen sei es wichtig, die Leute im Betrieb zu halten. Schon beim letzten Einbruch im Corona Jahr 2020, kam der Produktionsrückgang plötzlich aber es ging dann ebenso schnell wieder los. Dann erst Personal zu finden, sei schwierig und außerdem zu spät, um vom Neustart der Produktion zu profitieren. Das habe die Erfahrung gezeigt, meint Piwonski.

Automobilzulieferer braucht mehrere Standbeine

Die Maschinen in den Münchberger Werkhallen laufen – einige Produkte werden auf Halde produziert. Andere gehen sofort an die Kundschaft. Etwa 75 Prozent der Iprotex Gesamtproduktion sind für die Automobilindustrie. Der Rest für andere Industriezweige, so sind sie nicht nur von einer Branche abhängig.