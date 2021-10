Oberfränkin ist Einheitsbotschafterin für Bayern

Je zwei Einheitsbotschafter vertreten bei den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in diesem Jahr erstmalig ihr Bundesland. Die 65-jährige Anneliese Göller ist seit zehn Jahren Landesbäuerin des Bayerischen Bauernverbandes und wurde als Einheitsbotschafterin für Bayern ausgewählt. In den Jahren als Landesbäuerin hat sich Anneliese Göller ehrenamtlich für die Frauen in der Landwirtschaft eingesetzt. Als Einheitsbotschafterin setzt sie sich nun zum Tag der Deutschen Einheit für die Demokratie ein.

Mauer und Panzersperren erinnern sie an Teilung

Aufgewachsen ist die Landwirtin auf einem kleinen Bauernhof in Oberfranken. Nach ihrer Hochzeit mit Anfang 20 führte sie mit ihrem Mann einen Milchbetrieb in Frensdorf im Landkreis Bamberg. Inzwischen hat sie den landwirtschaftlichen Betrieb an ihre Tochter übergeben. Die 65-Jährige erinnert sich noch genau, wie sie als Jugendliche zum ersten Mal in Berlin war und die geteilte Stadt erlebt hat. "Ich habe in der Jugendblaskapelle gespielt und wir sind zusammen nach Berlin gefahren", erzählt Göller. Damals sei ihr erst an der Mauer und an der Panzersperre klargeworden, was ein getrenntes Deutschland bedeute.

Mit Enkelkindern ins Grenzmuseum

Inzwischen hat Anneliese Göller sechs Enkelkinder. Ihnen hat sie schon einige Male erzählt, wie es in Deutschland vor der Wiedervereinigung war. Sie sollen diesen Teil der Deutschen Geschichte so früh wie möglich kennenlernen. Deshalb war Anneliese Göller mit ihnen auch schon im Grenzmuseum Mödlareuth.

Teilung sollte nicht in Vergessenheit geraten

Für Einheitsbotschafterin Anneliese Göller ist nicht wichtig, woher jemand kommt: Vieles habe sich seit der Wiedervereinigung angeglichen, sagt sie. Vor allem in Berlin könne man heute sehen, wie Freiheit gelebt werde.

Diesen Freiheitsgedanken möchte Anneliese Göller weitergeben. An der Teilung Deutschlands erkenne sie, dass so eine Mauer nie wieder entstehen sollte. Deshalb sei es wichtig, dass die Teilung Deutschlands nicht in Vergessenheit gerät.