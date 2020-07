Oberelsbach für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

"Es ist eine großartige Nachricht, dass der Markt Oberelsbach mit seinen rund 2.700 Einwohnern zu den vier besten Kleinstädten bzw. Gemeinden in Deutschland gehört", wird die Erste Bürgermeisterin Birgit Erb in der Mitteilung zitiert. "Wir stehen im Finale und hoffen auf ein Rhöner Sommermärchen". Eine Expertenjury wählt am 30. Juli 2020 die Sieger der drei Kategorien Großstädte, Städte mittlerer Größe, Kleinstädte und Gemeinden.

Insgesamt sind elf Kommunen in diesen drei Kategorien für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. München, Kiel und Stuttgart treten in der Kategorie Großstädte gegeneinander an. Bei den Städten mittlerer Größe sind es Buxtehude, Gera, Greifswald und Neukirchen-Vluyn. Bei den Kleinstädten und Gemeinden sind Eltville am Rhein, Flecken Steyerberg, die Stadt Witzenhausen und der Markt Oberelsbach nominiert. Die Sieger der drei Rubriken erhalten ein Preisgeld von jeweils 30.000 Euro, welches zweckgebunden für Nachhaltigkeitsprojekte eingesetzt wird.

Oberelsbach hat die meisten Weidetiere im Landkreis

Aus der Jury-Begründung für die Nominierung heißt es: "Der unterfränkische Erholungsort, Markt Oberelsbach, geht die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung in vielen Bereichen an: Als Teil mehrerer Naturschutzgebiete und im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön gelegen, richtet Oberelsbach mit der höchsten Biotopdichte, dem größten ökologisch bewirtschafteten Flächenanteil und den meisten Weidetieren im Landkreis Rhön-Grabfeld einen besonderen Fokus auf Biodiversität." Landrat Thomas Habermann bestärkt: "Die Nominierung zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis ist eine großartige Leistung, die die außergewöhnliche Zukunftsorientierung unserer Region unter Beweis stellt." Seit Jahren würden sich viele engagierte Akteure im Markt Oberelsbach für eine nachhaltige Entwicklung einsetzen und damit den ökologischen und sozialen Fortschritt der Region maßgeblich mitgestalten. "Für diesen Einsatz, der weit über die Grenzen des Landkreises hinaus Beachtung und Anerkennung findet, möchte ich mich herzlich bedanken", so Habermann.

Preis für Umweltschutz und Nachhaltigkeit

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreist zeichnet ökologisches und soziales Engagement aus. Er prämiert die besten Konzepte gegen Erderwärmung, Ressourcenübernutzung, Artensterben und gesellschaftliche Spaltung. Mit acht Wettbewerben, über 1.000 Bewerbern und 2.000 Gästen zu den Veranstaltungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa.