Oberbürgermeisterwahl in Würzburg: Wer macht das Rennen?

Claudia Stamm: Von München zurück nach Würzburg?

Claudia Stamm will als parteilose Kandidatin schaffen, woran ihre Mutter Barbara Stamm 1990 scheiterte. Damals wurde Jürgen Weber für die "Würzburger Liste" Oberbürgermeister. Gegenkandidatin Barbara Stamm hatte daran zu knabbern. Nun unterstützt Alt-OB Weber den Wahlkampf ihrer Tochter.

Claudia Stamm saß für die Grünen im Landtag. In Würzburg will sie damit punkten, verschiedene Positionen einen zu können: Sie kennt die Grünen aus ihrer eigenen Zeit in der Partei, die CSU unter anderem durch das politische Wirken ihrer Mutter. Allerdings: Claudia Stamm lebte zuletzt in München, weit entfernt von Unterfranken. Sie hat keine Erfahrung in einer kommunalen Verwaltung. Als Oberbürgermeisterin wäre sie Chefin von rund 3.200 Mitarbeitern. Stamm selbst sieht in ihrem Profil als "Externe" eine Stärke.