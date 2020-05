Oberbürgermeister Aschaffenburg: Ein oder zwei Stellvertreter?

In der konstituierenden Sitzung des Aschaffenburger Stadtrats wird Ex-Oberbürgermeister Klaus Herzog (SPD) die Amtsgeschäfte morgen feierlich an seinen Nachfolger Jürgen Herzing (SPD) übergeben. Spannend ist diese Sitzung auch, weil sich entscheidet, ob der neue OB in Zukunft weiterhin zwei Stellvertreter haben wird – oder nur noch einen.

Herzing und Euler waren bislang Bürgermeister in Aschaffenburg

Anders als der Oberbürgermeister werden die weiteren Bürgermeister nicht vom Volk gewählt, sondern vom Stadtrat in geheimer Wahl bestimmt. In der vergangenen Legislaturperiode gab es zwei Bürgermeister: den frisch gewählten OB Jürgen Herzing, der unter anderem für Umwelt, Energie und Katastrophenschutz zuständig war – und seine Gegenkandidatin bei der Kommunalwahl Jessica Euler von der CSU. Sie leitet das Referat für Jugend, Schule und Soziales. In der Stichwahl gewann Herzing mit 66,61 Prozent der Stimmen gegen Euler.

Amt des dritten Bürgermeisters 2014 neu eingeführt

Das Amt des dritten Bürgermeisters sei erst bei der Wahl 2014 geschaffen worden, vor allem um den Oberbürgermeister zu entlasten, so Herzing auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Er verweist darauf, dass die Aufgaben und die Termine des Oberbürgermeisters in den vergangenen Jahren gestiegen seien und befürwortet deshalb weiterhin zwei Stellvertreter.

Bürgermeister haben mehr zu sagen als Referenten

Die Bürgermeister vertreten die Stadt offiziell nach außen in Gremien und bei Tagungen – wie etwa dem Bayerischen Städtetag. So könne der OB auch mehr Termine wahrnehmen, sagte Mailin Seidel, die Pressesprecherin der Stadt Aschaffenburg. Außerdem seien sie die einzigen, die statt des Oberbürgermeisters die Stadtratssitzungen leiten dürfen – und hätten mehr Befugnisse als ein Referent.

Kritik am Amt des dritten Bürgermeisters

Nach der Wahl von Jürgen Herzing zum Oberbürgermeister waren Stimmen laut geworden, die Position des dritten Bürgermeisters aus Kostengründen wieder zu streichen. Die Junge Union, die Kommunale Initiative Aschaffenburg und die FDP hatten entsprechende Anträge gestellt.

FDP: Amt einsparen, Kosten einsparen

"Bis 2014 hatte die Stadt Aschaffenburg nur einen weiteren Bürgermeister. Das hat über die Jahre völlig gereicht. Die Stadt war handlungsfähig und hat sich gut entwickelt", wird FDP-Stadtrat Karsten Klein in einer Pressemitteilung zitiert. Er kritisiert, dass bei vielen Veranstaltungen neben dem OB oft auch seine beiden Vertreter anwesend waren. Mit einem Bürgermeister weniger könnte man Kosten einsparen, so die FDP.

Stadtrat stimmt über Anträge zur Einsparung ab

In der Sitzung des Stadtrats stimmen die Stadträte bei Tagesordnungspunkt 7 zunächst über die Geschäftsordnung für die neue Wahlzeit ab. Dabei geht es auch um die Anträge zu den beiden Stellvertretern des OBs. Sollte der Stadtrat den Anträgen zustimmen, fällt die Wahl des zweiten Stellvertreters aus und es gibt in Zukunft nur noch einen weiteren Bürgermeister.

CSU, SPD und Grüne schicken Kandidaten ins Rennen

Ins Rennen gehen drei Kandidaten: Die CSU hat sich für eine Wiederwahl von Jessica Euler ausgesprochen. Sie habe die Funktion in den vergangenen sechs Jahren "hervorragend ausgefüllt und zukunftsweisende Impulse gegeben", heißt es von der Partei. Die SPD hat Eric Leiderer als Bürgermeisterkandidaten nominiert. Er soll der zweite Vertreter des OBs werden. "Als zweitstärkste Fraktion meldet die SPD weiterhin Anspruch auf die Besetzung dieses Amts an", heißt es in einer Mitteilung. Für die Grünen tritt der OB-Kandidat und bisherige Fraktionsvorsitzende Stefan Wagner an. Die Grünen hätten nun neun Sitze im Stadtrat, drei mehr als bisher. Deshalb hätten sie ebenfalls Anspruch auf einen Bürgermeisterposten, heißt es auf deren Homepage.

Sitzung des Aschaffenburger Stadtrats live im Internet

Die erste Sitzung des neuen Aschaffenburger Stadtrats wird auf der Internetseite der Stadt www.aschaffenburg.de live im Internet übertragen. Die Sitzung findet im großen Saal der Stadthalle am Schlossplatz statt. Dort kann der Mindestabstand zwischen den Sitzplätzen eingehalten werden. Die Sitzplätze für Besucher sind begrenzt. Durch den Livestream könnten mehr Menschen an der Sitzung teilhaben, heißt es von der Stadt Aschaffenburg.