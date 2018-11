Oberbayerns Bezirkstag startet Pflegestützpunkt-Initiative

Mederer kommt aus Altomünster im Landkreis Dachau und steht bereits seit 2008 an der Spitze des oberbayerischen Bezirkstags. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Als seine Stellvertreter wurden Michael Asam wieder- und Rainer Schneider neu gewählt. Asam ist Bürgermeister in Peting (Landkreis Weilheim-Schongau), Schneider war Bürgermeister in Neufahrn (Landkreis Freising).

Die Aufgaben der sogenannten dritten kommunalen Ebene reichen von Heimatpflege bis zum sozialen Bereich. Der Bezirk kümmert sich mit seinen Einrichtungen und Angeboten etwa um Behinderte, Pflegebedürftige und psychisch Kranke.

Kostenlose Beratung in wohnortnahen Pflegestützpunkten

Eines von Mederers Zielen ist es, innerhalb der neuen Legislaturperiode Pflegestützpunkte in möglichst vielen Landkreisen einzurichten. In Pflegestützpunkten können sich Pflegebedürftige und ihre Angehörigen in allen Fragen rund um die Pflege beraten lassen – kostenlos und ohne dass sie dafür zu weite Wege auf sich nehmen müssen.

"Wenn ein Landkreis es wünscht, bekommt er einen Pflegestützpunkt." Bezirkstagspräsident Josef Mederer in der konstituierenden Sitzung

Die Kreistage in Dachau und Traunstein zum Beispiel haben bereits entsprechende Beschlüsse gefasst, weitere Landkreise sollen folgen. Momentan gibt es nur in Neuburg an der Donau ein Angebot in dieser Richtung.