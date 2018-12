Oberbayern womöglich Spitzenreiter bei Bevölkerungs-Entwicklung

Der Erhebung zufolge soll die Bevölkerung in Oberbayern in den kommenden 20 Jahren um neun Prozent wachsen - deutlich stärker als in allen anderen Regierungsbezirken. Den größten Zuzug in Oberbayern erwarten die Statistiker in der Region München. Absolute Spitzenreiter sind die Landkreise Dachau und Ebersberg, hier soll die Bevölkerung in den kommenden 20 Jahren um je 13 Prozent zulegen.

Der Stadt München selbst wird ein Plus von fast zwölf Prozent vorausgesagt. Der Prognose des Landesamts zufolge wird keine oberbayerische Region Einwohner verlieren. Für die Landkreise Altötting und Garmisch-Partenkirchen allerdings wird nur ein kleiner Zuwachs erwartet - von einem beziehungsweise zwei Prozent.

2037: Laut Prognose rund fünf Millionen Einwohner in Oberbayern

Derzeit leben in Oberbayern gut 4,6 Millionen Menschen. Im Jahr 2037 sollen es knapp 5,1 Millionen sein. Im gesamten Freistaat dürften dann fast 13,5 Millionen Menschen leben. Es wird angenommen, dass das Bevölkerungs-Plus vor allem durch Zuzüge aus dem übrigen Bundesgebiet und dem Ausland erreicht wird. Die Zahl der Geburten dürfte den Statistikern zufolge in den kommenden Jahren eher leicht zurück gehen.