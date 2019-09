Oberbayern weiter Spitzenreiter am bayerischen Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote in Oberbayern liegt aktuell bei 2,6 Prozent, damit sank der Wert um 0,1 Prozentpunkte – sowohl gegenüber dem August als auch gegenüber dem September 2018. Damit gehört Oberbayern gemeinsam mit Niederbayern, der Oberpfalz und Schwaben weiterhin zu den Spitzenreitern auf dem bayerischen Arbeitsmarkt. Im September waren in Oberbayern 70.225 Menschen ohne Arbeit. Das sind 3.013 weniger als im August und 1.826 weniger als vor einem Jahr.

Bessere Werte als im Vorjahr

Als einziger Bezirk im Freistaat kann Oberbayern damit auch im Vorjahresvergleich bessere Werte aufweisen. Der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, Ralf Holtzwart, spricht deswegen auch von einer „hervorragenden Entwicklung“: Denn in ganz Bayern ist die Zahl der Erwerbstätigen innerhalb eines Jahres um knapp 100.000 (98.600) Menschen gestiegen und rund 60 Prozent dieser zusätzlichen Jobs seien in Oberbayern, insbesondere im Ballungsraum München geschaffen worden. Die geringste Arbeitslosenquote weist im September der Landkreis Eichstätt auf. Mit unveränderten 1,4 Prozent ist das auch bayernweit der geringste Wert unter den Städten und Landkreisen. Die höchste Quote in Oberbayern hat weiterhin die Stadt Rosenheim mit 4,0 Prozent. Hier ist der Wert auch im Vergleich zum August um 0,2 Prozentpunkte gestiegen.