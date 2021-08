Unwetterwarnung für östlichen Alpenrand, Alpenvorland und Allgäu

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung vor heftigem Starkregen und ergiebigem Dauerregen herausgegeben. Sie gilt für den östlichen Alpenrand und das Alpenvorland. In Oberbayern sind die Landkreise Altötting, Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land, Ebersberg, Miesbach, München, Traunstein sowie für Stadt und Landkreis Rosenheim betroffen. In Schwaben sind es die Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu und Lindau

Seit Samstag früh haben sich laut DWD bereits Regenmengen zwischen 35 und 60 l/qm summiert. Bis Dienstagabend sind nochmals ähnliche Mengen zu erwarten, so dass bis dahin Gesamtmengen zwischen 70 und 120 l/qm in etwa 48 Stunden erwartet werden.

Überflutungen und Überschwemmungen möglich

Es sind Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen möglich. Laut Hochwassernachrichtendienst Bayern könne es Ausuferungen und Überschwemmungen der Meldestufen eins und zwei an einzelnen Flüssen Oberbayerns geben. Auch am Isar-Pegel in München und der Mangfall-Messstelle in Rosenheim sei mit einem Überschreiten der ersten von vier Hochwasser-Meldestufen zu rechnen. Durch die erwarteten Regenfälle werde "sich die Hochwasserlage insbesondere in Südostbayern heute noch ausweiten".

Die aktuellen Pegelstände finden Sie hier.

Auch einzelne Erdrutsche können auftreten. Der DWD rät, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Aufenthalte im Freien zu vermeiden.

Entspannung ab Dienstagabend

Deutlich entspannen soll sich die Situation in Sachen Regen nach DWD-Angaben am Dienstagabend. "Das Tief über Osteuropa zieht dann ab", so ein DWD-Meteorologe. Von der Nacht auf Mittwoch an solle es in der Region wieder trocken werden.