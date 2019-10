vor etwa einer Stunde

Oberbayern lockt mit drei neuen "WasserRadlWegen"

Oberbayern will für Radtouristen noch attraktiver werden. Deshalb gibt es jetzt drei neue "WasserRadlWege". Von München aus geht es in die Hallertau, in den Chiemgau oder zur Zugspitze. Wegweiser und eine Broschüre helfen beim Planen und Orientieren.