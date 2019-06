Oberbayern baut Angebote für Suchtkranke aus

Der Bezirk Oberbayern baut sein Angebot für Suchtkranke aus. Allein im laufenden Jahr stellt der Bezirk Oberbayern dafür zusätzliche 1,4 Millionen Euro zur Verfügung.

Neue Einrichtungen entstehen, alte werden erweitert

Gerade im ländlichen Bereich bestehe deutlicher Nachholbedarf, sagt Bezirkstagspräsident Josef Mederer. Er kündigt an, dass die Versorgungslücken für Suchtkranke jetzt nach und nach geschlossen werden.

Noch in diesem Jahr werden sechs neue Einrichtungen gegründet – in Altötting, Bad Tölz, Ebersberg, Mühldorf, Starnberg und Weilheim. In Neuburg wird die bestehende Einrichtung erweitert.

Zur Ruhe kommen, Kontakte pflegen

Kommendes Jahr sollen dann auch im Berchtesgadener Land und in Miesbach Kontakt- und Begegnungsstätten entstehen, in denen die Betroffenen zur Ruhe kommen und Kontakte pflegen können – ohne dass sie dafür allzu weite Wege in Kauf nehmen müssen.

Auf längere Sicht sind auch noch Einrichtungen in den Landkreisen Dachau, Eichstätt und Garmisch-Partenkirchen geplant – dann wäre ganz Oberbayern abgedeckt.

Hilfe für Menschen mit seelischen Behinderungen

Erweitert werden auch die Angebote für Menschen mit seelischen Behinderungen. In Prien am Chiemsee wird eine neue Tagesstätte entstehen.