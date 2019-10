Oberbayerischer Kulturpreis für Amelie Fried und Ali Mitgutsch

Die Moderatorin und Schriftstellerin Amelie Fried und der Kinderbuchautor und -illustrator Ali Mitgutsch sind am Sonntagvormittag in Garmisch-Partenkirchen mit dem Oberbayerischen Kulturpreis ausgezeichnet worden.

Auszeichnung für kulturelle Verdienste

Bezirkstagspräsident Josef Mederer würdigte die beiden als Persönlichkeiten, "die mit ihrem Werk die Kultur weit über die Grenzen Oberbayerns hinaus bereichern."

Der mit jeweils 5.000 Euro dotierte Preis geht seit 1980 jährlich an zwei Persönlichkeiten, die sich um die Kultur in Oberbayern verdient gemacht haben. Preisträger waren in der Vergangenheit unter anderem die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, und der Kabarettist Gerhard Polt.

Wimmel- und Jugendbücher

Der Autor und Illustrator Ali Mitgutsch wurde vor allem mit den sogenannten "Wimmelbüchern" bekannt. Sein erstes Wimmelbuch "Rundherum in meiner Stadt" erhielt 1969 den Deutschen Jugendliteraturpreis. Der Autor konnte den Preis aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich entgegen nehmen, er wurde von seiner Frau Heidi Müller-Mitgutsch vertreten.

Amelie Fried moderierte zuletzt mit Ijoma Mangold die ZDF-Literatursendung "Die Vorleser". Auch als Schriftstellerin erlangte sie Anerkennung. Fried erhielt für ihre Jugendbücher "Hat Opa einen Anzug an?" und "Der unsichtbare Vater" bereits zahlreiche Auszeichnungen.