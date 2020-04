Oberbayerischer Hof bewirbt Freilandeier mit falscher Herkunft

"Futter aus der eigenen Herstellung", für die Hühner, "Umweltfreundlich durch kurze Lieferwege": Der oberbayerische Eier-Produzent "Sonnendorfer" bewirbt auf den grünen Eier-Kartons intensiv seine Freilandeier. Die Eier werden zudem auf den Packungen gleich zweifach mit dem Hinweis "aus dem Erdinger Land" gekennzeichnet.

In den Kartons stecken fremde Eier

Doch Recherchen des Bayerischen Rundfunks zeigen ein ganz anderes Bild. Bei 15 Testkäufen in Rewe-Märkten unter anderem in München, Murnau, Dachau, Olching und Pähl fanden sich kein einziges Mal Freilandeier vom Betrieb "Sonnendorfer" in den Schachteln. Stattdessen stammten die Eier von drei niederbayerischen Höfen sowie zwei weiteren Betrieben in der Oberpfalz. Diese liegen bis zu 130 Kilometer entfernt vom groß beworbenen Produktionsort. Ersichtlich war die Herkunft anhand der auf den Eiern gedruckten Codes, die man im Internet überprüfen kann.

Verbraucherzentrale kritisiert den Eier-Hof

Die Verbraucherzentrale Bayern erklärt das als unzulässig, denn es gebe einen klaren Grundsatz: "Auf Lebensmitteln darf nur die Wahrheit draufstehen. Und wenn ganz klar explizit dargestellt ist, dass sie aus dem Erdinger Land kommen, dann müssen sie es auch", erklärt Daniela Krehl, Fachberaterin für Lebensmittel bei der Verbraucherzentrale Bayern.

Das habe im vergangenen Jahr auch ein Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart bestätigt: In einem ähnlichen Fall hatte das OLG ein Urteil gegen einen Hof aus Baden-Württemberg gesprochen und eine Unterlassung verfügt. Der Betrieb hatte auf dem Eier-Karton mit der Herkunft von seinem Hof geworben, die Eier stammten aber aus 100 Kilometern Entfernung.

Sonnendorfer verweist auf die Corona-Krise

Die Sonnendorfer GmbH, nach eigenen Angaben ein Familienbetrieb, begründet den Verkauf der falsch deklarierten Eier mit der großen Nachfrage in der Corona-Krise. Gleichzeitig hätten Höfe, die zuvor die Gastronomie beliefert haben, keine Absatzmöglichkeiten für ihre Eier mehr gehabt. Diesen Familienbetrieben habe man helfen wollen.

Eier-Hof entschuldigt sich

Neue Eierverpackungen seien zudem so schnell nicht lieferbar gewesen. Mit dem Verkauf der fremden Freilandeier sei "Sonnendorfer" kein finanzieller Vorteil entstanden, man habe die qualitativ hochwertigen Eier zu einem fairen Preis eingekauft. Als Familie wolle man sich dafür entschuldigen, die Kunden in diesen "turbulenten Zeiten" nicht informiert zu haben.