Oberbayerische Reaktionen auf Söders Corona-Pläne

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) teilt die Einschätzung von Ministerpräsident Markus Söder, dass es Grund für einen vorsichtigen Optimismus gebe und lobt auch die leichten Lockerungen, die heute verkündet wurden, als "maßvoll und gut überlegt". Gerade für Menschen, die alleine leben, sei die Lockerung der Ausgangsbeschränkung eine große Erleichterung, so der Oberbürgermeister. Dass die Bürgerinnen und Bürger sich künftig auch mit einer Person treffen dürfen, die nicht im selben Hausstand wohnt, sei wichtig, "um der Einsamkeit wenigstens zeitweise entkommen zu können."

Münchens OB Reiter lobt Erlaubnis, kleine Läden wieder zu öffnen

Münchens Oberbürgermeister begrüßt auch, dass kleine Geschäfte und Läden mit entsprechenden Hygieneauflagen Ende April wieder öffnen können.

"Für die Gastronomie und das Hotelgewerbe kann es leider zum jetzigen Zeitpunkt keine Entwarnung geben. Das trifft viele hart, das weiß ich, aber wir werden die Situation immer wieder neu bewerten und neue Regelungen treffen, sobald das vertretbar ist." Münchens OB Dieter Reiter

Handelsverband wünscht weitere Lockerung

Auch der Bayerische Handelsverband begrüßt die schrittweise Öffnung von Geschäften. Der Geschäftsführer des in München ansässigen Bayerischen Handelsverbandes Bernd Ohlmann äußerte sich im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk:

"Wir hätten uns sehr gewünscht, dass alle Geschäfte in Oberbayern öffnen und nicht nur die mit einer begrenzten Verkaufsfläche, das wäre auch gerecht gewesen." Bernd Ohlmann, Geschäftsführer Bayerischer Handelsverband

Aber es sei ein Schritt in die richtige Richtung, gerade für die kleinen Einzelhändler sei es ein Licht am Ende des Tunnels.

Dürfen Shoppingcenter öffnen?

Nur solche Läden dürfen wieder öffnen, die bis 800 Quadratmeter groß sind. Begründet wird das damit, dass die Fußgängerzonen sich nicht füllen sollen. Shoppingcenter bleiben sogar ganz geschlossen, hieß es etwas missverständlich in der Pressekonferenz der Staatsregierung; Ziel ist, dass auch hier nicht zu viele Kunden miteinander in Berührung kommen und sich anstecken können. Eine Nachfrage in München zeigt aber: Viele Läden in den Shoppingcentern sind weiterhin geöffnet, zum Beispiel Handy-Repair-Shops, Apotheken und Supermärkte. So haben zum Beispiel im Einkaufszentrum PEP im Münchner Stadtteil Neuperlach von 120 Läden derzeit immer noch 20 geöffnet.