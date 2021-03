Oberaudorf: Rund 400 Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen

Für offene Grenzen zwischen Bayern und Tirol und gegen Corona-Maßnahmen haben am Nachmittag bei Oberaudorf rund 400 Menschen demonstriert. 300 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung an der Innbrücke zu Tirol teil und auch auf dem Festplatz in Oberaudorf versammelten sich nach Polizeiangaben etliche Demoteilnehmer.

Demonstranten forderten Ende der Corona-Maßnahmen

Die Redner auf der Kundgebung, darunter der bereits einschlägig bekannte Besitzer einer Kampfsportschule im oberbayerischen Bruckmühl, Nino Kornhass, forderten offene Grenzen sowie ein Ende der Maskenpflicht und kritisierten neben den Corona-Maßnahmen die ihrer Ansicht nach "diktatorischen Entscheidungen" der Bundes- und bayerischen Staatsregierung. Das Gros der Teilnehmer waren angereiste Demonstranten, der Zuspruch von Gemeindebürgern Oberaudorfs hielt sich in Grenzen.

Zufahrt zur Inntalautobahn wegen Protest zeitweise gesperrt

Der Protest sei ruhig und geordnet verlaufen, so Polizeipressesprecher Stefan Sonntag kurz vor Schluss der Veranstaltung. Da zwei Veranstaltungsorte abgesichert werden mussten, war die Polizei mit rund 400 Einsatzkräften vor Ort. Auf der A93, der Inntalautobahn, war die Autobahnausfahrt Oberaudorf aufgrund der Veranstaltung zeitweise gesperrt.