Oberasbacher Taubensterben von 2018 in Fürth vor Gericht

Ein Taubensterben, das Anfang Oktober vergangenen Jahres in Oberasbach für Aufsehen gesorgt hat, beschäftigt heute (28.02.19) das Amtsgericht Fürth. Diesbezüglich wird einem 57-jährigen Landwirt nach Angaben des Justizsprechers ein Vergehen nach Paragraph 17 des Tierschutzgesetztes vorgeworfen.

Für Vögel giftiges Saatgut

Gegen einen Strafbefehl über 30 Tagessätze hatte er Einspruch eingelegt. Der Landwirt soll gebeizten Winterweizen auf seinem Feld ausgebracht haben. Eigentlich ist vorgeschrieben, diesen direkt in den Boden einzuarbeiten. Das für Vögel giftige Saatgut mit Rückständen von Methiocarb soll aber lediglich oberflächlich aufgebracht worden sein. Methiocarb ist eine chemische Verbindung, die als Insektizid und Milben- sowie Zeckenbekämpfungsmittel wirkt. Es wird auch zur Abschreckung von Vögeln eingesetzt.

Wildtauben verendet

Etwa 40 Wildtauben hatten das Saatgut gefressen, zwanzig davon seien verendet. Die anderen 20 hätten erkennbar um ihr Leben gekämpft. Anwohner hatten das Taubensterben in Alt-Oberasbach beobachtet und die Polizei eingeschaltet. Die Polizei fand zunächst keine Hinweise auf eine Straftat. Die betroffenen Tauben kamen deshalb zur weiteren Untersuchung in die Pathologie am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Dort wurden die Methiocarb-Rückstände festgestellt.