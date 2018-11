Oberasbacher Gymnasiasten bei Busunglück in Ammerndorf verletzt

Schulleiter Heinz Beiersdorfer hatte bereits wenige Stunden nach dem Unfall erfahren, dass auch seine Schüler betroffen sind. Trotzdem konnte er aufatmen: "Gottseidank ist keiner unserer Schülerinnen und Schüler schwer verletzt worden“, sagte Beiersdorfer dem Bayerischen Rundfunk. Seinen Angaben zufolge wurden fünf Gymnasiasten leicht und zwei mittelschwer verletzt.

Krisenteam begleitet betroffene Schüler in den Unterricht

Einige der Schüler, die in den Bussen unterwegs waren, saßen heute wieder im Unterricht und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. "Es wird natürlich thematisiert. Aber ich habe nur positive Rückmeldungen," so der Direktor. Das Ganze werde sehr gefasst aufgenommen. Der Schulbetrieb laufe daher normal, so Beiersdorfer.

Warum es gestern zu dem Frontalzusammenstoß zweier Linienbusse in Ammerndorf kam, ist unterdessen weiter unklar. Insgesamt wurden 28 Personen verletzt. Darunter zahlreiche Schüler.