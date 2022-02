Oberammergauer König-Ludwig-Lauf: Wunsch nach Normalität

Großes Lob für konsequenten Infektionsschutz

Für mehr als 2.000 Teilnehmer aus der ganzen Welt war der Corona-Check-In kein Problem. Sie konnten die nötigen Zertifikate vorlegen. Maty Ritz aus Idoha in den USA lobte sogar explizit den Umgang mit Covid in Deutschland. Sie zeigte sich beeindruckt, wie konsequent Masken getragen würden und auch die gründliche Kontrolle der 2G-Regel bei der Anmeldung begrüßte sie. In den USA sei das bei weitem nicht so, dementsprechend sicher würde sie sich jetzt auch beim König-Ludwig-Lauf fühlen.

Auch die Gespräche mit anderen Teilnehmern machten deutlich: Angst vor Ansteckung hat keiner so wirklich. Alles fände ja im Freien statt, der Abstand sei durch Ski und Stöcke schon automatisch gegeben und die Vorsichtsmaßnahmen mit 2G sowie Masken auf dem Gelände und einem Zuschauerverbot würden für ein sicheres Gefühl sorgen.

König-Ludwig-Lauf einer der schönsten der Welt

Pünktlich zum Start machten die Wolken auf und die leicht von Schnee überzuckerten Bäume in den Ammergauer Alpen sorgten für ein Wintermärchen. Die ganze Nacht waren die Pistenraupen im Einsatz, die ehrenamtlichen Helfer haben perfekte Loipen gezaubert. Die Teilnehmer konnten zwischen Strecken von 10 km, 21 km und 43 km wählen, am Nachmittag starten dann noch Kinder beim Mini-Kini. Auf der Strecke gab es keine Maskenpflicht, nur im Start- und Zielbereich.

Das Streckenprofil: bergig aber landschaftlich traumhaft schön – vorbei am Kloster Ettal hinein ins Graswangtal zum Ziel nach Oberammergau. Die Langlaufstrecke im Naturpark in den Ammergauer Alpen wurde mehrfach ausgezeichnet und gilt als eine der schönsten der Welt. Am ersten Tag ging es in freier Technik im Skating Stil auf die Loipe, am Tag darauf stand dann der Klassiker im klassischen Stil auf dem Programm.