Oberammergauer Jesus-Darsteller: E-Scooter statt Esel absurd

Beim Einzug in Jerusalem künftig einen E-Scooter statt eines Esels zu benutzen, diese Idee bringt Jesus-Darsteller Frederik Mayet zum Schmunzeln. Der Vorschlag sei "total absurd", sagte Mayet im Interview mit Bayern 3. Ziel in Oberammergau sei ein traditionelles Passionsspiel in einem historischen Kontext. Bühnenbild und Kostüme werden danach entworfen. Ein E-Scooter passe demnach nicht in die Inszenierung und würde das Publikum zum Lachen bringen, befürchtet der Schauspieler. Mayet ist einer der beiden Jesus-Darsteller bei den Passionsspielen in Oberammergau. Er stand auch schon 2010 als Jesus auf der Bühne.

Esel immer gut behandelt

Dem Esel, der beim letzten Mal bei den Passionsspielen dabei war, gehe es gut, erklärte Mayet. Gelegentlich besuche er das Tier auf einer Weide in Oberammergau. Der Esel sei gut behandelt worden und immer gerne auf die Bühne gegangen.

"Man hatte nie das Gefühl, man muss ihn auf die Bühne schieben." Jesus-Darsteller Frederik Mayet

Die Tierrrechtsorganisation Peta hatte argumentiert, dass Jesus heutzutage nicht mehr auf einem Esel reisen würde. Er würde sich wohl eher auf einem E-Roller oder mit einem anderen tier- und umweltfreundlichen Elektromobil fortbewegen, teilte Peta mit.

Auch andere Tiere auf der Bühne

Die tierschutzrechtlichen Bestimmungen würden in Oberammergau auf jeden Fall beachtet, betonte Jesus-Darsteller Mayet. Sollte es in diesem Bereich neue Erkenntnisse und Regelungen geben, dann werde man das berücksichtigen. Neben dem Esel seien im Passionstheater auch schon andere Tiere zum Einsatz gekommen: ein Pferd, ein Kamel, Schafe, Hühner, Ziegen und Tauben.

Umweltschutz in Oberammergau wichtiges Thema

Momentan gebe es im Umfeld der Passionsspiele Überlegungen, wie man die Veranstaltung etwa CO2-neutral bekomme. Umweltschutz werde auch in Oberammergau immer wichtiger.

"Das Bewusstsein der Menschen verändert sich. Auch das eigene Bewusstsein zu den Umweltthemen verändert sich da." Jesus-Darsteller Frederik Mayet

Die Passionsspiele planen, beim Verkauf eines Merchandising-Produktes künftig zehn Prozent des Umsatzes für ein soziales Projekt oder ein Umweltprojekt zu spenden, kündigte Mayet an. Noch sei die Entscheidung aber nicht gefallen, welches Projekt genau auf diese Weise unterstützt werden soll. Umweltschutz war zu Jesus' Zeiten vor 2.000 Jahren nicht im Ansatz ein Thema, so Mayet. Jesus habe aber auf die Schöpfung geschaut. Von daher sei es im christlichen Sinne, sich um die Umwelt, die Tiere und die Menschen zu kümmern.

Hintergrund: Oberammergauer Passionsspiele

Rund 2.400 Oberammergauer werden das Laienspiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehen Jesu vom 16. Mai bis 4. Oktober 2020 aufführen. Wie immer wird Spielleiter Christian Stückl auch heuer die Darsteller zu Höchstleistungen anfeuern. Es geht auf ein Pestgelübde zurück. 1633 hatten die Oberammergauer versprochen, alle zehn Jahre die Geschichte der letzten Tage im Leben Christi aufzuführen, wenn niemand mehr an der Pest sterbe - was nach der Überlieferung eintraf. Mit 4.500 Sitzplätzen im überdachten Zuschauerraum ist das Passionstheater Oberammergau der Gemeinde zufolge die größte Freiluftbühne mit überdachtem Zuschauerraum der Welt. Erwartet werden knapp eine halbe Million Besucher.