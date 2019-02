Oberammergau: König-Ludwig-Lauf trotz Schneefall fortgesetzt

Nachdem am Samstag die Skater unterwegs waren, ging es am Sonntag in der klassischen Technik auf die Strecke. Rund 1.300 Teilnehmer sind für den Klassiker über 50 Kilometer an der Ettaler Mühle gestartet. Zum ersten Mal wurde die Deutsche Meisterschaft im Skimarathon in 50 Kilometern klassisch ausgetragen. Traditionell fand auch wieder die Weltmeisterschaft für Ärzte und Apotheker statt.

67-jähriger Langläufer stirbt an Herz-Kreislaufversagen

Gestern kam es beim traditionellen König-Ludwig-Lauf zu einem tragischen Todesfall. Ein 67-jähriger Langläufer brach nach zwei Kilometern zusammen. Obwohl innerhalb kürzester Zeit Hilfe vor Ort war, konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden. Nach ersten Informationen soll ein Herz-Kreislaufversagen Todesursache gewesen sein. Der 67-jährige Langläufer war in freier Technik auf die 21 Kilometer Strecke gegangen. Organisator Marc Schauberger sprach von einem tragischen Vorfall. Seine dringende Empfehlung sei ein Arztbesuch vor einem solch anstrengenden Wettbewerb. Das Organisationskomitee drückte tiefes Mitgefühl für die Angehörigen des verstorbenen Langläufers aus.

Kultveranstaltung vor prächtiger Kulisse

Der "Kini-Lauf", wie ihn die Einheimischen nennen, ist inzwischen Kult. Langläufer aus 32 Nationen sind am Start - darunter auch echte Schneeexoten, zum Beispiel aus Israel, Indien oder Australien. Neben Profiläufern waren traditionell auch wieder viele Hobbyläufer vertreten. Zwischen 10, 21 und 50 Kilometer Strecke hatten sie zu meistern. Der König-Ludwig-Lauf fand heuer zum 46. mal statt - mehr als 3.300 Sportler gingen an den Start. Neben Profiathleten sind immer auch viele Hobbysportler dabei.

Die gute Schneelage ermöglichte endlich mal wieder die große Runde über Schloss Linderhof. Ganz exklusiv führte die Loipe durch den Park von Schloss Linderhof.

"Nach dem Lauf werden sofort die Loipen in Schloss Linderhof wieder zerstört. Es ist exklusiv nur an dem Wochenende für die Läufer geöffnet. Und das ist weltweit eigentlich der einzige Skilanglauf, der durch so einen herrlichen Park führt." Marc Schauberger, Organisator König-Ludwig-Lauf

Das ganze Wochenende über standen die Ammergauer Alpen im Zeichen des Langlaufs und natürlich von König Ludwig II.. Das Graswangtal gilt als das Tal seiner Träume – dort hat der König auch schon seine Spuren gezogen.