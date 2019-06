Oberallgäuer Projekt erforscht Energieversorgung der Zukunft

Den Energiecampus in Wildpoldsried gibt es bereits seit 2011. Jetzt ist das Projekt weiter ausgebaut worden: In mittlerweile fünf Containern werden innovative Ideen in Punkto Energieversorgung erprobt. Im Zentrum steht ein Stromnetz, in dem verschiedene Haushalte zusammengeschlossen sind.

Energiecampus: Vernetzte Versorgung

Neu ist zum Beispiel die Simulation eines intelligenten Einfamilienhauses. Es ist mit einer Photovoltaik-Anlage, einer Wärmepumpe und einem Batteriespeicher für überschüssigen Strom ausgestattet. Dieser Strom kann in Zeiten mit geringerem Energieertrag angezapft oder an andere Haushalte abgegeben werden. Auch ein Pflanzenöl-Blockheizkraftwerk, das etwa bei einem Landwirt stehen könnte, hängt am System. Unter den Netzteilnehmern gehandelt und abgerechnet wird der Strom über ein Netzwerk auf Grundlage der Blockchain-Technologie.

Zukunftsprojekt im Oberallgäu

Der Energiecampus ist ein zentrales Element des Forschungsprojektes „pebbles“, in dem die Allgäuer Überlandwerke zusammen mit Siemens einen lokalen Strommarkt erproben. Nach jetziger Planung soll der im nächsten Jahr unter Realbedingungen mit rund 15 teilnehmenden Haushalten starten, sagte Projektleiter Christian Ziegler von den Allgäuer Überlandwerken dem BR. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik und der Hochschule Kempten.