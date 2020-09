Oberallgäu und Lindau sorgen sich um Grenzverkehr zu Vorarlberg

Vor allem bei Pendlern, Schülern und all denjenigen, die familiäre oder freundschaftliche Verbindungen nach Vorarlberg haben, habe die Entscheidung des Robert Koch-Instituts, ganz Vorarlberg zum Corona-Risikogebiet zu erklären, zu großen Verunsicherungen geführt, so die Landratsämter beider Grenz-Landkreise. Der Lindauer Landrat Elmar Stegman erklärte in einer Mitteilung, man sei in engem Kontakt mit der Vorarlberger Landesregierung und mit dem Bayerischen Innenministerium, um "eine gute Lösung für unser Grenzgebiet zu finden".

Die neuesten Entwicklungen im Corona-Ticker Schwaben

Kleinwalsertal trotz Interventionen noch Corona-Risikogebiet

Die Bemühungen der Landkreise Lindau und Oberallgäu beim Robert-Koch-Institut, kurz RKI, und den zuständigen Ministerien, das Kleinwalsertal wegen der speziellen Lage und der niedrigen Infektionszahlen von dem Risikogebiet auszunehmen, waren bislang nicht erfolgreich, somit gilt auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes bis auf weiteres.

Corona-Auflagen in Vorarlberg und die schwäbische Wirtschaft

Für die Wirtschaft fürchtet die IHK Schwaben erhebliche Auswirkungen. Markus Anselment sieht durch die Reisewarnung ein Problem vor allem auf den Einzelhandel und die Gastronomie zukommen. Wenn Privatleute nicht mehr zum Einkaufen oder Kaffee trinken über die Grenze kommen dürften, drohe ein Umsatzrückgang von rund 30 Prozent, so Anselment. Dies sei "bedauerlich für den regionalen Einzelhandel".

Strenge Corona-Auflagen für Einreisende aus Vorarlberg

Die Oberallgäuer und Lindauer Behörden weisen nun darauf hin: Für Einreisende aus Vorarlberg gilt grundsätzlich die Regelung, dass sich alle unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in eine 14-tägige häusliche Isolation begeben müssen, entweder in der eigenen Wohnung oder "einer anderen geeigneten Unterkunft". Allerdings gebe es von dieser Regel auch begründete Ausnahmen, so die Ämter.

Ausnahmen von der Quarantäne-Regel für Menschen aus Vorarlberg

Wer einen höchstens 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorweist, kann laut den Ämtern die Quarantäne umgehend nach Bestätigung durch das Gesundheitsamt verlassen. Auch Berufspendler, die in Vorarlberg wohnen und zum Arbeiten nach Deutschland fahren, sind von der Quarantäne ausgenommen. Gleiches gilt für Schüler und für diejenigen, die einen dringenden Arzttermin im Allgäu wahrnehmen müssen. Grenzüberschreitende Besuche des Lebenspartners oder der minderjährigen Kinder, um das Sorgerecht wahrzunehmen, sind ebenfalls zulässig.