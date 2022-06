Oberallgäu: Grüntenhütte weiter geschlossen - wegen Klage

Die Bauarbeiten an der Grüntenhütte oberhalb von Kranzegg in der Gemeinde Rettenberg stehen weiter still. Im Zuge der Modernisierungspläne für das Skigebiet am Grünten soll auch die Hütte teilweise neu gebaut werden. Die Allgäuer Unternehmerfamilie Hagenauer hatte dafür im November 2021 grünes Licht vom Landratsamt Oberallgäu bekommen und schon mit den ersten Arbeiten begonnen.

Die Grüntenhütte ist eine Baustelle

Auf BR-Anfrage teilte Anja Hagenauer von den Investoren am Grünten mit: "Die Hütte ist entkernt und kann somit auch nicht mit dem alten Bestand wieder in Betrieb genommen werden. Wie es weitergeht, wissen wir allerdings leider nicht."

Anwohner klagen gegen Modernisierung der Grüntenhütte

Der Grund: Gegen die Baugenehmigung haben vier Grundstückseigentümer am Grünten Klage beim Verwaltungsgericht in Augsburg eingereicht. Die Anwohner befürchten durch den Neubau der Hütte Nachteile für ihre Grundstücke. Laut Dr. Wolfgang Miller, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts, läuft das Verfahren. Einen Termin für eine voraussichtlich mündliche Verhandlung gebe es allerdings noch nicht.