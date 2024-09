09.09.2024, 15:55 Uhr Bildbeitrag

> Oberallgäu: Bergsteiger kommt an Fuchskarspitze ums Leben

Sie gilt als anspruchsvolle Stelle: An der Fuchskarspitze in den Allgäuer Hochalpen kommt am Wochenende ein 45-jähriger Bergsteiger ums Leben, als er den Grat überschreiten will. Rettungskräfte können nur noch seinen Leichnam bergen.