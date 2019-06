"Oben-ohne-Baden" in Bayern: Was ist wo erlaubt?

Nach einiger Aufregung um das "Oben-ohne-Baden" in München hat der Stadtrat die Badebekleidungsverordnung geändert. Seit 2013 regeln die Kommunen selbst, was erlaubt ist und was nicht – einige Beispiele aus Bayern:

München

Ein warmer, sonniger Tag, Frauen liegen gemütlich an der Isar – mit Badehose, aber "Oben-ohne". Erstmal nicht sehr ungewöhnlich. Aber dann sollen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Frauen aufgefordert haben, ihre nackten Brüste zu bedecken. Bisher galt in München: Wer öffentlich badet, muss außerhalb der ausgewiesenen FKK-Bereiche Badekleidung tragen. "Oben-ohne" wurde grundsätzlich geduldet. Erst wenn es jemanden gestört hat, wurde die Frau ohne Oberteil unfreiwillig zum öffentlichen Ärgernis. Am Mittwoch hat der Stadtrat beschlossen, die Badebekleidungsverordnung zu ändern. Künftig sollen sich Frauen an der Isar "oben ohne" sonnen und ohne Bikinioberteil baden gehen dürfen, eine Badehose reicht.

Regensburg

Im Gegensatz zu München gibt es in Regensburg keine Badeverordnung. Nacktbaden ist grundsätzlich also kein Problem. Komplett nackt springt zwar nur selten jemand in die Donau, aber wenn es jemanden stört, dann müsste der städtische Ordnungsservice oder die Polizei eingreifen. Das könnte im schlimmsten Fall 35 Euro kosten. Wer gerne nackt badet, der fährt ohnehin zu abgelegenen Baggerweihern. Auch dort gilt: Erst wenn es jemanden stört, wird’s problematisch.

Asbach-Bäumenheim

Am Hamlarer Baggersee im schwäbischen Landkreis Donau-Ries wurde vor zwei Jahren über ein Nacktbadeverbot diskutiert. Grund: Über Internetforen hatten sich dort Pärchen zum Freiluftsex verabredet. Die Polizei sei dann verstärkt Streife gefahren. Das hat offenbar Wirkung gezeigt. Denn seitdem gebe es keine Probleme mehr. Ein Nacktbadeverbot ist laut Gemeinde derzeit kein Thema.

Coburg

Auch in Coburg gibt’s kein Nackt- oder Oben-ohne-Verbot. Weder an den Ufern der Itz noch in den Parks der Stadt. Das gilt, solange sich niemand belästigt fühlt. Ähnlich entspannt sieht man das im Landkreis Lichtenfels mit seinen vielen Seen. Probleme mit Nacktbadern gibt es dort offenbar keine.

Achtung, Nachbar

Das mag in vielen Fällen auch an einer Art "nachbarschaftlichen Selbstkontrolle" liegen: Schließlich ist die Wahrscheinlichkeit, am See, im Park oder am Flussufer Freunde oder Bekannte zu treffen, an heißen Tagen sehr hoch. Wer sich also nackt oder "oben ohne" zeigt, zieht vielleicht nicht nur fremde Blicke auf sich.