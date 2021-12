Obduktion bestätigt Kohlenmonoxid-Vergiftung in Wohnwagen

Nach dem Tod eines Mannes in einem Wohnwagen auf einem Viechtacher Campingplatz im Kreis Regen, hat das Obduktionsergebnis die angenommene Todesursache bestätigt: der 74-Jährige starb durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Das teilte die Polizei nun mit.

Zum Artikel: Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid im Winter besonders hoch

Wer nahm Veränderungen an der Abluftanlage vor?

Des Weiteren ergaben die Ermittlungen, dass in dem Wohnwagen "Veränderungen an der Abluftanlage der Gasheizung" vorgenommen worden waren. Das habe zu der erhöhten Kohlenmonoxid-Belastung geführt, durch die drei weitere Menschen schwer verletzt wurden.

Wer sich an der Abluftanlage zu schaffen gemacht hatte und warum, muss noch ermittelt werden, heißt es. Kripo und Staatsanwaltschaft Deggendorf arbeiten an dem Fall. Hinzugezogen wurde außerdem ein Sachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamtes.

Unbemerkt Kohlenmonoxid eingeatmet

Der Unfall war am 11. Dezember, einem Samstagnachmittag, passiert. Die vier Personen atmeten in dem Vorzelt eines Campingwagens wohl unbemerkt Kohlenmonoxid ein. Dem 74-Jährigen wurde daraufhin übel, er verließ das Vorzelt. Dann brach er zusammen und konnte trotz Reanimation nicht gerettet werden. Die anderen drei wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.